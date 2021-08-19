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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

2277 كيلومترا .. الري توضح الهدف الرئيسي من مشروع تبطين الترع

مشروع تبطين الترع
مشروع تبطين الترع

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إنه تم تبطين 2277 كيلومترا من الترع في محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من مشروع تبطين الترع هو توزيع المياه بدرجة بها كفاءة عالية بين العمالة والمزارعين.

وأضاف محمد غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك حالة إرضاء كبيرة من قبل المزارعين حول هذا المشروع، مشيراً إلى أن ما يحدث في الريف المصري هو عملية تطوير شاملة حيث تشمل كافة المجالات والتي من ضمنها البنية التحتية وتبطين الترع.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري أن سيتم الانتهاء من هذا مشروع تبطين الترع في كافة محافظات الوادي والدلتا، خلال عامين، مشيراً إلى أن تم الانتهاء من 9000 كيلو متر تقريباً من الكمية المستهدفة، وذلك في المرحلة الأولى فقط، ومع انتهاء المرحلة الثانية من المشروع سيكون تم التخلص من حوالي 20000 كيلومتر من إجمالي الكمية المستهدفة.

وأكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الهدف الرئيسي من مشروع تبطين الترع أيضاً هو إدارة المياه بنفس الكفاءة، لذلك يتم العمل في 34 مشاريع في نفس الوقت.

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