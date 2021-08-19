رئيس جامعة جنوب الوادي يوضح نظم القبول داخل الجامعات الحكومية.. فيديو

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن اختبارات القدرات بدأت منذ الأسبوع الماضي وسوف تمتد لـ يوم 25 أغسطس، مشيراً إلى أن هناك 4 كليات في جامعة جنوب الوادي تحتاج إلى اختبارات القدرات قبل الالتحاق بها وهي: كلية الإعلام، وكلية التربية الرياضية، وكلية التمريض، وكلية التربية النوعية.

وأضاف يوسف غرباوي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح” المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن عدد الطلاب الذين تقدموا الأسبوع الماضي 3 آلاف طالب تقريباً، وكان عدد الطلاب اللائقين 2500 طالب.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادي أن الطالب يتجه إلى الكلية في اليوم المحدد له، ويؤدي الاختبارات في أجواء احترازية شديدة الانضباط، وبعد ذلك ترفع النتيجة في نهاية كل يوم إلى منظومة المجلس الأعلى للجامعات للتنسيق الإلكتروني.

وقدم الدكتور يوسف غرباوي الشكر لـ وزارة التعليم العالي، على جميع المجهودات التي أتاحتها للطلاب بشأن التنسيق وطرق التسجيل، حيث تم توفير معامل تسجيل إلكتروني في كل جامعة، مشيراً إلى أنه تم توفير 2 معمل للتسجيل الإلكتروني في جامعة جنوب الوادي.

وتابع رئيس جامعة جنوب الوادي أنه تم تزويد كل معمل بـ 20 جهاز حاسب آلي، بالإضافة إلى وجود مهندس حاسب آلي للمساعدة، وكذلك عضو من شئون الطلاب لمساعدة الطلاب في إبداء وتسجيل رغباتهم واستقبالهم.