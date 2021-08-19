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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد صلاح حسني يشارك متابعيه لحظات استمتاعه بعطلته الصيفية

احمد صلاح حسني
احمد صلاح حسني

نشر الفنان أحمد صلاح حسني صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر أحمد صلاح حسني و هو يستمتع بقضاء عطلته الصيفية  ،  حيث نالت الصورة اعجاب متابعيه. 


وكشف الفنان أحمد صلاح حسني عن سبب اعتزاله كرة القدم والاتجاه إلى الفن.

 

وقال أحمد صلاح حسنى، خلال حواره مع برنامج “أنا وأختى” عبر قناة “صدى البلد” أن مشواره الكروى خلق لديه روح المنافسة وعدم التسليم بسهولة، لافتا إلى أنه يحب الفن أكثر من كرة القدم. 

 

وتابع: قررت اعتزال الكرة فى سن الـ 26 عاما، وكان أصعب قرار فى حياتى بعدها اجتهدت لدخول مجال التمثيل.

 

وأردف: "طلبت من والدى ترك كرة القدم وأنا بلعب فى النادى الأهلى وبكيت وقتها وإحنا بنتناقش".

 

ووجه أحمد صلاح حسني، رسالة إلى شقيقته على الهواء، قائلا: "عمري ما اتخانقت مع أختي في حياتي".

 

وأضاف: "أختى أصغر مني، لكن بحس إنها الكبيرة، وبتخاف عليا جدا، وعمري ما زعلت منها في حياتي".

 

وأردف أحمد صلاح حسني: "أختي هي سندي وضهري، وأصعب موقف وأنا بجوِّزها لأمير كرارة، وشوفت في عينيه رجولة طمنتني".

احمد صلاح حسني انستجرام الفن صورة جديدة الصيف

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