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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يلتقي بفريق عمل بيت الزكاة والصدقات المصري

محافظ مطروح يلتقى
محافظ مطروح يلتقى ومسؤلى بيت الزكاة والصدقات المصري

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم بمكتبه  اليوم الخميس  بفريق عمل بيت الزكاة والصدقات المصري الذى يعمل تحت إشراف فضيلة الأمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف بحضور الدكتورة سليمة عبد الرحيم مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة .

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 تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض أوجه التعاون ومساهمات  بيت الزكاة والصدقات المصرى فى تقديم الدعم والرعاية للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة،  وتوفير حياة كريمة لهم .

و قام بيت الزكاة  والصدقات المصري بإجراء  بحث ميدانى  لعدد 180 أسرة منها 48 حالة تيسير زواج وتقديم  160 معاش شهري بحد أدنى  500 جنيه ، والمساعدة فى بناء 18 سقف منزل بمدن سيوة والنجيله وبراني ، واجراء 3 عمليات جراحية لغير القادرين .

كما سيجرى  بحث اجراء مسح شامل للتجمعات والقرى الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بسيوة لبحث تقديم الدعم لتلك الاسر ، مع البدء فى المرحلة الثانية واجراء بحث ميدانى  على عدد  250 الى 300 أسرة  ومراعاة كافة البيانات والأوراق  .

يذكر أن  بيت الزكاة والصدقات المصري  بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة قام  خلال 5 سنوات  بتقديم مساعدات ودعم للأسر والسيدات الفقيرة منها  معاش شهري ل 600 اسرة وتقديم مساعدات أجهزة كهربائية  فى تيسير زواج الفتيات  ،  مع  استحداث صرف  مساعدة  زواج  للفتاة من أسرة فقيرة  ، و15 الف جنيه للفتاة  يتيمة الاب، و20 ألف جنيه للفتاة يتيمة الاب والام شرط توافر قسيمة الزواج والالتزام بالسن القانونى للزواج.


وأثنى محافظ مطروح على جهود بيت الزكاة والصدقات المصرى فى دعم الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة موجها عظيم الشكر لشيخ الإمام الأكبر أحمد الطيب ،شيخ  الأزهر الشريف ،و اللواء محمد لطفي، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري لجهود بيت الزكاة والصدقات المصرية، وما يقدمه من خدمات اجتماعية وإنسانية لدعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الاسر الغير قادرة وتيسير حياة كريمة لهم  بمختلف محافظات الجمهورية.

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