جامعة مطروح تطلق حاضنة الأعمال العامة «نماء»

تشجع الابتكار والإبداع، بالتعاون وجامعة مطروح

أكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الخميس إنه تم إطلاق حاضنة الأعمال العامة «نماء» بالجامعة، ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأوضح رئيس الجامعة أن الحاضنة تقدم عدد من دورات الاحتضان، بهدف دعم ومساعدة رواد الأعمال والمبتكرين في تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى حلول تكنولوجية قابلة للتطبيق، ويمكن تسويقها لحل المشكلات التي يعاني منها المجتمع، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور مصطفى النجار، إلى أن الحاضنة تشمل على مجالات الزراعة، الغذاء والمكملات الغذائية، النباتات الطبية، الصحة، مستحضرات التجميل، البيئة، المياه، الطاقة النظيفة، الابتكارات التكنولوجية، وغيرها من المجالات.

وأكد النجار أن قواعد اختيار الشركات الناشئة تشمل وجود فكرة مبتكرة لحل مشكلة من المجالات السابقة، وأن يتراوح سن المتقدم من 18 إلى 50 سنة، وأن يتكون فريق العمل من ثلاثة إلى خمسة أشخاص، أن يكون أحد أفراد فريق العمل خريج وليس طالب لضمان تأسيس الشركة في حالة الاحتضان، ضمان الوقت والتفرغ للانضمام للبرنامج واجتياز كل مرحلة من مراحل التدريب والاحتضان بداخل الحاضنة.

وتابع رئيس الجامعة، أن أهم مزايا الانضمام لبرنامج الاحتضان، أنه يُعد واحدة من أقوى سلاسل الحاضنات التكنولوجية المتخصصة "نماء" ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية"، والتي يتم تمويلها من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لافتا أنها تعمل على توفير مساحة عمل مشتركة للعمل في بيئة تشجع على الابتكار والإبداع، وتوفير معمل ابتكار مجهز لتصنيع النماذج الأولية للشركات المحتضنة، بالإضافة إلى التعاون مع معامل جامعة مطروح، توفير مزرعة مجهزة بمقر كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكه،

كما تعمل على الحصول على تدريبات مكثفة في الأعمال التجارية والفنية والتسويقية من خلال متخصصين، استشارات تقنية وتجارية لمؤسسي الشركات الناشئة المحتضنة، الحصول على جلسات فردية للإرشاد والتوجيه المهني، توصيل الشركات الناشئة المحتضنة بمستثمرين محتملين من خلال شبكة علاقات الحاضنة، تنظيم لقاءات بين الشركات الناشئة لتكوين شبكة علاقات مفيدة.

يذكر أنه يتم حاليا إنشاء مقر لجامعة مطروح بالكيلو ٩ طريق مطروح اسكندرية الساحلى والذى سيشمل العديد من الكليات المختلفة .