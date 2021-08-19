وفد الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية يزور مستشفى سرطان الأقصر

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، زيارة وفد من ممثلي الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وذلك في إطار حرص الأكاديمية على تدريب وتطوير الموارد البشرية على مستوى الوطن العربي، والمساهمة فى تقديم الدعم المعنوي لصالح المرضى الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى بالمجان تماماً.



وضمت زيارة ممثلي الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، كل من الدكتورة رانيا عاطف مديرة منطقة الصعيد، وشيماء مغربي مسئول قطاع العمليات بالصعيد، وذلك إيماناً بدور الأكاديمية كإحدى مؤسسات العمل العربى المشترك التابعة لجامعة الدول العربية، لدعم مجالات نشاط التعليم والتدريب ونشاط الشهادات المهنية والبحوث والنشر العلمي ونشاط الملتقيات والمؤتمرات ونشاط الاستشارات، وتم تنظيم جولة لهم فى أقسام المستشفى المختلفة لتعريفهم بسلسلة النجاحات التى حققتها المستشفى على مدار السنوات الماضية.



وأكد ممثلي الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، عقب جولتهم بالمستشفى ولقاؤهم مع عدد من المرضى وذويهم والأطباء بالمستشفى، على أن المستشفى تعد صرح طبي كبير فى جنوب الصعيد ويضاهي المستشفيات العالمية لما فيه من تجهيزات طبية وإدارية هائلة، موجهين الشكر لكل العاملين بالمستشفى لما يبذلونه من جهد كبير في إسعاد المرضي، مؤكدين على أن تلك الزيارة تأتى للتعاون المشترك وتقديم خدمات فنية وتدريبية للعاملين بالمستشفى.



ومن جانبه يقول محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على أن تلك الزيارات تساهم بشكل كبير في دعم المستشفى، حيث جاءت زيارة وفد الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، تمهيداً لتنفيذ التعاون المشترك وتقديم خدمات فنية وتدريبية للعاملين بالمستشفى، وذلك في إطار خطة الأكاديمية لتطوير العنصر البشرى ورفع كفاءة وقدرات العاملين بها.

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