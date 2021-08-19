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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير البنك الإقليمي للدم بطنطا تكشف تفاصيل مبادرة اتحاد شباب مصر الجديدة

مدير البنك الإقليمي
مدير البنك الإقليمي للدم بطنطا تكشف تفاصيل مبادره اتحاد شباب

أعلنت الدكتورة أمل سافوح مدير البنك الإقليمي لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بطنطا أن أهم  شرط للتبرع بالبلازما هو أن يكون السن من ١٨ سنة إلى ٦٠سنة ولا يقل الوزن عن ٥٠ كيلو .

وكشفت  مديرة مركز الدم الإقليمي أنه يجب أن لا يوجد لدى المتبرع أمراض مزمنة ومر على أي إجراء عمليات ٣ شهور .

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وأشارت مديرة المركز أن المركز يتبع  كل إجراءات مكافحة العدوى والصحة  والسلامة المهنية علاوة على توافر كافه مطارات وماسكات.

كما تابعت إن  مشروع التبرع بلازما هو مشروع قومى ويعد اول مشروع من نوعه  بالشرق الأوسط وأفريقيا والوطن العربى مشيرا ان البلازما يتم استخراجها .

كما يتم  استخراج الالبيومين و عوامل التجلط والاجسام المناعية لعلاج حالات الكبد والكلي المزمنة والحروق و مرضي النزف والهيموفيليا و علاج حديثي الولادة .

وكشفت أن فوائد التبرع بالدم هو تنشيط الدورة الدموية والنخاع علاوة على انها زكاه عن الصحة  مشيرة ان التبرع يستغرق من حوالى نصف ساعة إلى ٤٥ دقيقة ويتم سحب حوالى ٢٥٠ سم إلى ٧٥٠ سم حسب الحالة الصحية والدورة الدموية 
وأكدت أن المركز مكيف وجميع السراير بها تابلت وموصل بها نت لراحة المتبرعين خلال الفترة المقبلة.

مدير البنك الإقليمي للدم بطنطا تكشف تفاصيل مبادره اتحاد شباب مصر الجديدة

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مدير البنك الإقليمي مبادرة اتحاد شباب المصريين التبرع بالدم رعاية علاجية

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