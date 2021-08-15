الأول على الثانوية الأزهرية للمكفوفين: حفظ القرآن ورضا أهلي سر تفوقي

اسره الطالب :"اتصال شيخ الأزهر اسعد حياتنا وربنا يبارك بحياة ابننا"

سيطرت حالة من السعادة على وجوه المئات من الأسر والعائلات بقرية منية المبشرين بمركز زفتي بمحافظة الغربية عقب إعلان مشيخة الأزهر تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب عن اسم عصام محمد السيد الأول علي الثانوية الأزهرية للمكفوفين.



رصد "صدي البلد" أصداء الفرحة والسعادة علي وجه الطالب المتفوق وأفراد أسرته فضلا عن حالة السعادة علي قلوب ووجوه جميع الحاضرين.





وقال عصام محمد الطالب المتفوق، باكيا: "بشكر الله عز وجل علي اتصال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وتهنئته لي بمناسبة تفوقي وحصولي علي المركز الأول للطلاب المتفوقين المكفوفين، وأحب أشكر أبويا وأمي وأفراد أسرتي وكل جيراني وزملائي علي دعمهم لي".



وأعلن الطالب المتفوق عن أمنياته في تحقيق حلم الالتحاق في الدراسة بكلية الدراسات الإسلامية لأصول الدين لغات ليساعد في نشر ثقافة ومبادئ وتعاليم الدين الإسلامي.

وأشار الطالب المتفوق إلى أنه كان يهوي تعلم علوم الكمبيوتر ودراساته المتطورة، مضيفا أنه جعل الشيخ محمود الحصري قدوته في الحياة، ويعشق تلاوة القرآن الكريم بقواعده.

وأعربت والدة الطالب المتفوق عن سعادتها وهي تبكي فرحا والدموع في عينها بقولها: "ربنا يحفظ لي ابني عصام وأخواته.. الحمد لله عشت عمري كله لخدمته هو وأخواته وتعلمه القران الكريم أنار طريق حياته وأبوه كان خير سند لنا" .

وقال محمد السيد والد الطالب المتفوق: "الغربة في حياتي جعلت والدته تعمل على رعايته كاملا وأنا كان دوري هو تذليل العقبات في حياته للتغلب علي إعاقته، ونفسي ابني يقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدي شباب العالم كي يكون نموذجا الخيره شباب مصر كلها".