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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في هذه الحالات يجب تطهير بشرتك

صدى البلد

 

 عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة ، فإن الأشخاص المختلفين يقومون بأشياء مختلفة - يتبعون روتينًا معينًا ، ويستخدمون منتجات معينة ، وما إلى ذلك. ولكن إذا كان هناك شيء واحد يزعج الجميع ، فهو "تطهير الجلد".

بكلمات بسيطة ، تطهير الجلد هو رد فعل لأي مكون نشط يزيد من معدل دوران خلايا الجلد. كما نعلم جميعًا ، يتكون الجلد من طبقات ويجدد نفسه. لذلك ، يتم استبدال طبقة واحدة بأخرى تتكون من خلايا الجلد السليمة. يحدث تطهُّر الجلد عندما تصل الخلايا السليمة إلى السطح قبل أن تصل الخلايا السليمة إلى السطح ، فتظهر بعض المشكلات الأخرى - مثل الزهم الزائد والرقائق والمواد اللزجة التي تسد المسام وتسبب البثور 

 الأسباب الشائعة وراء تطهير الجلد ما يلي:

1. مكياج جديد: ربما يكون هذا هو أكثر أنواع التطهير شيوعًا - مباشرة بعد استخدام منتج مكياج جديد ، على الأرجح كريم أساس أو كونسيلر أو هايلايتر أو برايمر.

يمكن أن يكون السبب أ. المكياج لا يتناسب مع نوع بشرتك
ب. قد يحتوي على مستحضرات عناية فعالة للبشرة مثل الريتينول وحمض الهيالورونيك و aha و bha وما إلى ذلك.

2. العرق: إذا كنتِ من الأشخاص الذين يمارسون الرياضة كثيرًا ، وتضعين الكثير من مستحضرات التجميل التي تؤدي إلى التعرق ، فستحتاجين إلى التنظيف المضاعف. إذا لم تقم بذلك ، فسيؤدي ذلك إلى التطهير.

 

3. الماكياج: قد يكون ذلك بسبب عدم إزالته بشكل صحيح. استخدمي ماء ميسيلار لإزالة المكياج ثم الغسول.

4. روتين العناية بالبشرة: في كل مرة يحدث فيها تغيير في روتين العناية ببشرتك ، وتحاول إدخال منتجات جديدة ، سيكون لها طريقتها الخاصة في التعديل ويمكن أن يكون ذلك بمثابة تطهير.

5. التقشير: إذا كنت قد فرطت في التقشير ، إما عن طريق إدخال الريتينول ، أو الحمض ، أو الحلاقة ، وما إلى ذلك ، دون توصية الطبيب.

يمكن أن يساعد الصبار في حل المشكلة - فقط الصبار الخام.
* دع الجلد يتنفس لبضعة أيام (خالي من المنتجات).
* الترطيب يساعد ، لذا اشرب الكثير من الماء وابتعد عن الأطعمة الدهنية والمقلية.
* في بعض الأحيان قد يحدث في فترات الدورة الشهرية الخاصة بك. الطقس وعادات الأكل ونمط الحياة من العوامل أيضًا.

يقترح سوامي أن تبقي العناية بالبشرة بسيطة. "ضع دائمًا واقيًا من الشمس ، وابحث وقم بإجراء اختبار للرقعة قبل استخدام مستحضرات العناية بالبشرة أو مستحضرات التجميل. من الضروري الحفاظ على روتين المكياج خاليًا من الإزعاج إذا كانت بشرتك حساسة ".

التنظيف مكياج العناية بالبشرة التطهير تنظيف روتين العناية بالبشرة

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