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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شاهد.. جلسة نهاية الأسبوع في البورصة المصرية

صدى البلد

تراجعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة اليوم الخميس ، جلسة نهاية  الأسبوع، بضغط مبيعات الأجانب والعرب.

في البداية قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 في ختام تعاملات اليوم، بنسبة 0.91 %، ليغلق عند 10808 نقاط فيما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 0.83، لينهي الجلسة عند 2908 نقاط.

وإضافة رمسيس هبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.84% عند مستوى 3870 نقطة وبلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1.89 مليار جنيه، من خلال 442.87 مليون سهم، عبر 57.56 ألف صفقة.

وأشارت حنان رمسيس اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب للبيع بصافي شرائي 4 ملايين جنيه و8.1 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي بيعي 12.1 مليون جنيه.

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