حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 20- 8-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة 20 اغسطس 2021

الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك مبادرا وتقوم بالخطوة الأولى للتواصل مع الآخرين.

عاطفيا: رغم التشوش.. الشمس في منزل الحب تمنحك وقتا مناسبا لقضاء أوقات رائعة مع من تحب

الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وماليا: القمر معاكس وقد تكون هناك مضايقات أو ضغوط في النواحي العملية والمادية وعليك أن تتصرف بحذر.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، المريخ وعطارد بمنزل الحب يمنحانك يقظة.. ثق في نفسك وتقدّم نحو الآخر بهدوء ولباقة

الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يساعدك على التقاط الفرص وتنجح في اتخاذ خطوات تصب في مصلحتك.

عاطفيا: فينوس في منزل الحب تمنحك إشراقة وتألقا وتساعدك على تعميق صلاتك بمن تحب وتنجح في ذلك

الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يساعدك على التقاط الفرص وتنجح في اتخاذ خطوات تصب في مصلحتك.

عاطفيا: فينوس في منزل الحب تمنحك إشراقة وتألقا وتساعدك على تعميق صلاتك بمن تحب وتنجح في ذلك

الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يساعدك على التقاط الفرص وتنجح في اتخاذ خطوات تصب في مصلحتك.

عاطفيا: فينوس في منزل الحب تمنحك إشراقة وتألقا وتساعدك على تعميق صلاتك بمن تحب وتنجح في ذلك

العذراء

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا واجتماعيا: المريخ وعطارد في برجك يمنحانك تأثيرا رائعا، ويساعدانك على تنظيم أفكارك.

صحيا ومهنيا: القمر في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز

الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك تحلّق اليوم في جو من الرومانسية الرائعة.

اجتماعيا ومهنيا: رغم الضغوط، تتحسن مزاجيا وتعمل بنشاط وحماس وتذخر سماؤك بجوائز عديدة

العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعتمد روح التعاون والتسامح، وحاول أن تتصرف بهدوء.

عاطفيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تميل للعصبية.. تجنّب أي جدال قد يؤدي لصدام مع الأحباب أو شركاء الحياة

القوس

من 23/11 إلى 21/12

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش، القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للحفاظ على صلاتك العاطفية والاجتماعية.

مهنيا: رغم الضغوط.. اليوم مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها أهدافك وتتغلب بها على العقبات

الجدي

من 22/12 إلى 20/1

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش، وعليك أن تحسب حساب كل خطوة وكل كلمة.

عاطفيا: إذا أردت اليوم أن تدافع عن خياراتك فلتفعل ذلك بلباقة وهدوء

الدلو

من 21/1 إلى 19/2

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك ويمكنك اليوم إقناع أي شخص بما تريد بكل بساطة.

عاطفيا وعائليا: تبدو اليوم أكثر تألقا وتأثيرا في الآخرين.. تفرح بما لديك وترى الجانب الإيجابي للأشياء

الحوت

من 20/2 إلى 20/3

اجتماعيا ومهنيا: ينصحك الفلك بالعمل في صمت.. لا تتسرع في إظهار انفعالاتك، وادرس الوضع جيدا وانتبه لحقوقك.

عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط والرغبة في الانعزال.. قد تجد بجانبك من يستمع لشكواك ويتفهم موقفك