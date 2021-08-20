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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق شقتين في المنيب

حريق شقتين في المنيب
حريق شقتين في المنيب

نجحت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في السيطرة على حريق نشب داخل شقة وامتد لأخرى بمنطقة المنيب.

 

بلاغا تلقته شرطة النجدة في الجيزة، أفاد باشتعال النيران في شقة سكنية داخل عقار منطقة المنيب، وامتداد النيران لشقة أخرى.

 

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية الي موقع الحادث للسيطرة على النيران.

 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الحريق نشب في شقة داخل منزل مكون من ٤ طوابق، وأمتدت النيران الي شقة أخرى وواجهة المنزل.

 

وتمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى الطوابق والشقق الأخرى.

 

تحرر المحضر اللازم، وتباشر جهات التحقيق في الجيزة التحقيقات.

الحماية المدنية جهات التحقيق مساعد وزير الداخلية السيطرة على حريق اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة الإدارة العامة للحماية المدنية

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