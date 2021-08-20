الحماية المدنية تسيطر على حريق شقتين في المنيب

نجحت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في السيطرة على حريق نشب داخل شقة وامتد لأخرى بمنطقة المنيب.

بلاغا تلقته شرطة النجدة في الجيزة، أفاد باشتعال النيران في شقة سكنية داخل عقار منطقة المنيب، وامتداد النيران لشقة أخرى.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية الي موقع الحادث للسيطرة على النيران.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الحريق نشب في شقة داخل منزل مكون من ٤ طوابق، وأمتدت النيران الي شقة أخرى وواجهة المنزل.

وتمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى الطوابق والشقق الأخرى.

تحرر المحضر اللازم، وتباشر جهات التحقيق في الجيزة التحقيقات.