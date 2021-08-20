مش بس الالتهاب.. اكتشف أنواع أمراض القولون الأخرى

يعتقد عدد كبير من الناس أن أي ألم في القولون، ناتج عن التهاب أو القولون العصبي ولكن هناك أنواع عديدة جدا من أمراض القولون ومن ثم يجب أن تعرف بشكل دقيق نوع المشكلة التي إصابة القولون لديك لتتمكن من تلقي العلاج الصحيح.

فيما يلي أهم وأبرز أمراض القولون، وفقا لما جاء في موقع “كليفلاند كلينك”.

اضطرابات القولون والمستقيم

مرض رتجي

رتج القولون عبارة عن أكياس صغيرة أو أكياس خارجية في بطانة الأمعاء “القولون” تحدث عندما يتم دفع البطانة من خلال نقاط ضعيفة في عضلة جدار الأمعاء. تظهر عادة في القولون السيني ، حيث تمارس الأمعاء الغليظة أعلى ضغط.

رتج القولون عبارة عن أكياس صغيرة أو أكياس خارجية تدفع من خلال نقاط ضعيفة في طبقات العضلات في جدار القولون.

مرض الرتج شائع جدًا في المجتمعات الغربية وقد يكون بسبب النظم الغذائية الغربية منخفضة الألياف.

نادرًا ما تظهر أعراض الا عندما يحدث التهاب الرتج ويحدث في حوالي 10٪ من المصابين بالرتج، أحيانًا يكون هناك نزيف في هذه المنطقة.

سيحتاج حوالي نصف المرضى الذين يعانون من مضاعفات الرتوج إلى الجراحة.

الأورام الحميدة والسرطان

يعتبر سرطان القولون والمستقيم مشكلة صحية كبيرة ويحدث عندما تنمو الخلايا الموجودة في بطانة الأمعاء الغليظة وتنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، تساهم العديد من العوامل في فقدان السيطرة ، بما في ذلك البيئة ونظامنا الغذائي وعلم الوراثة.

الشذوذ الأول في الأمعاء في سرطان القولون هو ورم، وهو نمو صغير قد يبدو مثل عيش الغراب بارز من نسيج بطانة الأمعاء الغليظة، هناك أنواع عديدة من الاورام الحميدة ، وليست كلها من النوع الذي يتحول إلى سرطان، ومع ذلك فإن إزالة هذه الأورام الحميدة قبل أن تتطور إلى تغيرات شديدة وتنمو يمكن أن يمنع تطور السرطان.

الزوائد اللحمية هي عبارة عن نمو صغير غير طبيعي يبرز من الأنسجة المبطنة للقولون أو المستقيم.

عندما يتطور السرطان، يجب إزالته عن طريق الجراحة وقد يوصى بالعلاج الكيميائي لسرطان القولون أو المستقيم، قد تتطلب بعض أنواع سرطان المستقيم علاجًا إشعاعيًا .

يمكن علاج معظم الناس من سرطان القولون والمستقيم من خلال العلاج السريع والمتخصص، على الرغم من أن الناس قد يقلقون بشأن الاضطرار إلى ارتداء كيس فغر القولون على البطن لجمع البراز ، إلا أن قلة قليلة من الناس تحتاج إلى كيس فغر القولون الدائم.

نظرًا لأن سرطان القولون والمستقيم يأتي من الاورام الحميدة ، فإن إجراء تنظير القولون يمكن أن يمنع الإصابة بسرطان القولون والمستقيم عن طريق العثور على الزوائد اللحمية وإزالتها. الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم هم أولئك الذين أصيبوا بالزوائد اللحمية أو السرطانات في الماضي، أو أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

التهاب القولون

التهاب القولون هو مجموعة من الحالات التي تسبب التهاب الأمعاء الغليظة.

التهاب القولون هو التهاب يصيب البطانة الداخلية للقولون.

هناك عدة أنواع من التهاب القولون ، منها:

التهاب القولون المعدي (بسبب عدوى تهاجم الأمعاء الغليظة)

التهاب القولون الإقفاري (الناجم عن عدم وصول كمية كافية من الدم إلى القولون)

التهاب القولون الإشعاعي (بعد العلاج الإشعاعي ، عادةً لسرطان البروستاتا أو المستقيم أو أمراض النساء)

التهاب القولون التقرحي

مرض كرون



يسبب التهاب القولون الإسهال ونزيف المستقيم وتشنجات البطن والإلحاح (زيادة الحاجة إلى الذهاب إلى الحمام). يعتمد العلاج على التشخيص الذي يتم عن طريق تنظير القولون والخزعة، حيث يتم أخذ عينة من الخلايا أو الأنسجة لفحصها تحت المجهر.