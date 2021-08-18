علاج آلام القولون بدون أدوية

يرغب عدد كبير من الأشخاص في علاج آلام القولون بشكل طبيعي يخلصهم من هذا الألم الشديد نهائيا حيث تعد من أصعب أنواع الألم التى يتعرض لها الناس خاصة عند الانفعال أو تناول الطعام الضار.

نعرض لكم أهم طرق علاج آلام القولون، وذلك وفقا لما جاء في موقع “ healthline ” .

علاج آلام القولون



يمكن منع ما يصل إلى 70 في المائة من أمراض القولون وحتى سرطان القولون والمستقيم من خلال تغييرات نمط الحياة مثل الأكل الصحي والطعام الغني بالألياف.

الحد من الأطعمة الضارة



تعد الخطوة الأولى في علاج آلام القولون في تعديل النظام الغذائي لمعرفة ما إذا كان بإمكانك تقليل الالتهاب وإيجاد الراحة، وتساهم بعض الأطعمة بشكل أكبر في المعاناة من التهاب القولون، وهى اللحمة الحمراء، والأطعمة المقلية، والسكر المكرر ، والكربوهيدرات المصنعة،والكحول، والقهوة

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ضبط أسلوب الحياة



الخطوة الثانية في علاج آلام القولون هي إجراء تغييرات أخرى في نمط الحياة ، والقضاء على السلوكيات التي تؤثر سلبًا على صحة القولون ، مثل: تدخين السجائر، والجلوس المفرط وعدم ممارسة الرياضة .

راجع الأدوية



الخطوة الثالثة هي مراجعة الأدوية التي تتناولها، وإذا أمكن توقف عن استخدام العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل الأسبرين والأيبوبروفين التي يمكن أن تزيد الالتهاب وتؤثر على بطانة الأمعاء.

زيادة الألياف



تعمل الألياف الغذائية على تسريع عملية التخلص من النفايات ، مما يساعد على تقليل الإمساك والالتهابات من أجل الحفاظ على حركة الأمعاء وعلاج آلام القولون وخفض الإجهاد والضغط الذي يمارسه على البطن والأوردة.

بعض المصادر الصحية للألياف الغذائية التي يجب التفكير في إدخالها إلى نظامك الغذائي هي: الردة والحبوب الكاملة، والفاكهة والخضروات، والمكسرات والبذور



علاقة-اشكال-الخضروات-و-الفاكهة-بالعلاج

الإكثار من الماء

يساهم الجفاف في حدوث الإمساك والبراز القاسي المؤلم وبطء حركة الأمعاء وانسدادها، وتوصي الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب بشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب سعة 8 أونصات من الماء يوميًا للحفاظ على الترطيب المناسب.

مزيد من التمرين



قد يؤدي نمط الحياة المليء بالضغط أو الخمول إلى تدهور حالة الام القولون ، ومن المهم إيجاد طرق للاسترخاء والتمرين الذي يحتاجه الجسم للبقاء يعمل بشكل صحيح، ووجدت دراسة حديثة أن التمارين المنتظمة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالتهاب الرتج لدى الرجال بنسبة تصل إلى 37 بالمائة.

جراحة



يمكن اللجوء في الحالات القصوى ، تكون الجراحة خيارًا لتخفيف آلام القولون.