سعيد الشحات يروي تفاصيل حياته المهنية بمجال الصحافة

قال الكاتب الصحفي، سعيد الشحات، إن حواراته الصحفية تم نشرها في العديد من المجالات العربية في مختلف الدول، مثل لبنان وتونس، منوها إلى أنه أجرى العديد من الحوارات الهامة مع شخصيات متنوعة.



ولفت الكاتب الصحفي خلال حواره ببرنامج "كنوز الوطن" المذاع على التلفزيون المصري، تقديم الإعلامي أيمن عدلي، إلى أنه تعلم طرق كتابة موضوع متكامل عن طريق الأستاذ محمود المراغي، متابعا: اتعلمت اكتب موضوع أنيق ودسم"، مسترسلا: "أنا تعلمت على يد محمود المراغي".



وكشف عن أنه تعلم من الكاتب الصحفي عادل الجوجري المهارات الصحفية المتنوعة في الكتابة.



وأضاف أن تجربة "جريدة البيان الإماراتية" ساهمت كثيرا في تكوين شخصيته، موضحا:" اتعلمت ازاي أكون صحفي مهني محترف".



وأكمل: تجربة جريدة البيان استمرت لمدة 7 سنوات، متابعا: خلال تجربة البيان أصدرت أول كتاب له.



