عبد الموجود يكشف دور وزارة التضامن فى بناء الإنسان ضمن حياة كريمة

كشف أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن، تفاصيل دور وزارة التضامن فى بناء الإنسان ضمن مشروع حياة كريمة.

وأوضح عبد الموجود خلال حواره مع برنامج “مشروعات مصر”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”تقديم حنان موج، أن وزارة التضامن معنية بالتدخلات الاجتماعية، الخاصة بالأسرة عبر عدة مراحل بداية من اليوم الأول للطفل داخل أسرته.

وقال عبد الموجود، إن التدخلات الاجتماعية تتم عبر عدة مراحل أو برامج، بداية من التنشئة السليمة للأطفال، تقديم كافة المساعدات والاستشارات التى تحتاجها الأسر الاولى بالرعاية.

وتابع مساعد وزيرة التضامن: وزارة التضامن تتبنى برنامج ايضا خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بشكل كاف مع المجتمع، إضافة إلى برامج التعليم ومحو الأمية.

وقال أحمد عبد الحكيم، المسؤول عن القطاع الميداني لـ مشروع حياة كريمة، أن المرحلة الأولى تضم 11 محافظة، لخدمة 3 مليون مواطن وتم الانتهاء منها.

وأضاف مشروع حياة كريمة يتشارك فيه الحكومة والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدنى، لإنجاز المشروع حسب الوقت الزمني المخطط له.

وتابع أحمد عبد الحكيم، المسؤول عن القطاع الميداني لمشروع حياة كريمة، الان جار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حياة كريم، فى عددا من المحافظات، لافتا إلى أن المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها طبقا لاحتياج كل قرية أو مركز.

وأوضح أحمد عبد الحكيم، المسؤول عن القطاع الميداني لمشروع حياة كريمة، يتم إنشاء مجمعات صناعية لتلبية احتياجات المناطق، لافتا إلى أن شركات القطاع الخاص تساهم بشكل كبير.

وأشار أحمد عبد الحكيم، المسؤول عن القطاع الميداني لمشروع حياة كريمة، إلى ان المصريين بالخارج يشاركون فى مبادرة حياة كريم عبر التبرع بالأموال.