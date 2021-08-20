سلطان الطرب جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله .. شاهد

نشر الإعلامي نيشان صورا وفيديو من حفل زفاف نجل المطرب الكبير جورج وسوف “سلطان الطرب”، عبر صفحته على إنستجرام، وكتب:"فرحة أبو وديع زفاف نجل جورج وسوف "جونيور".

وأقام سلطان الطرب جورج وسوف واحدا من اقوي حفلات جدة حيث يشارك وسوف للمرة الأولى في حفلات جدة بعد نجاح محمد حسانين المدير التنفيذي للشركة المنظمة لحفلات جدة في التعاقد مع وسوف لتقديم واحدة من اقوي حفلات جدة سوبر دوم التي شهدت خلال الأسابيع الماضية حفلات عالمية مع نجوم الأغنية من مصر والخليج.

وكالعادة يشارك في الحفل مواهب سعودية شابة والمشاركين في حفل سلطان الطرب اليوم المطربة سمرين وإبراهيم الدواليبي.

حفل جورج وسوف شهد إقبالا كبيرا من الجمهور عشاق سلطان الطرب حيث نفذت تذاكر الحفل بالكامل وجاءت تجهيزات الحفل على مستوى عالمي كعادة الشركة المنظمة لسلسة حفلات جدة.

من جهته حرص جورج وسوف على توجيه الشكر للهيئة العامة للترفية وعلى رأسها المستشار تركي آل الشيخ ولكل القائمين على الحفل وعلى رأسهم محمد حسنين المدير التنفيذي لشركة Benchmark كما قال للمرة الأولى أغني في المملكة العربية السعودية وأعرب عن سعادته بلقاء الجمهور السعودي وهنأ الجميع بعيد الاضحى.

أغنية جورج وسوف الجديدة

حققت أغنية ياه عالزمن للفنان جورج وسوف، نجاحًا كبيرًا منذ طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب في أول يونيو الماضي، وحصدت الأغنية 3 ملايين و884 ألف مشاهدة بعد أسبوع من طرحها.