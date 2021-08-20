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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد حادث جنوحها..سفينة "إيفرجيفن" تعبر قناة السويس

ايفرجيفن
ايفرجيفن

أذاعت فضائية روسيا اليوم، لقطات يظهر من خلالها، عبور سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن"، اليوم الجمعة، قناة السويس للمرة الأولى منذ حادث جنوحها في مارس الماضي في المدخل الجنوبي للقناة، والذي تسبب في تعليق الملاحة لقرابة أسبوع.

 

استعدادا لعبور قناة السويس..وصول السفينة "إيفرجيفن" إلى غاطس البحر المتوسط بـ بورسعيد

وذكر رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان أن "حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN بنجاح، ضمن قافلة الشمال خلال رحلة العودة، بعد تفريغ حمولتها قادمة من المملكة المتحدة".

 

تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة

 

أوضح أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي كفلت عبور السفينة بأمان، وذلك بتعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة وتخصيص قاطرتين، لمصاحبة السفينة خلال رحلتها عبر القناة.

أكد أن عبور هذه السفينة مجددا للقناة يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها القناة كأقصر وأسرع الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب، كما يدل على العلاقات الطيبة والاستراتيجية التي تجمع قناة السويس بالشركة اليابانية المالكة للسفينة.

سفينة الحاويات العملاقة قناة السويس تعليق الملاحة السفينة ايفرجيفن هيئة قناة السويس أسامة ربيع

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