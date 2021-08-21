برج الأسد اليوم 21 أغسطس ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

برج الأسد واحد من مواليد الأبراج المعروفة بالثقة الشديدة فى النفس التى تصل إلى الغرور فى بعد الأحيان الزائد عن الحد، برج الاسد من المعروف عنه ان لديه طموح لا حدود له ، ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج الأسد لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 21أغسطس فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.



مواليد اليوم فى علم الأرقام



وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد إنه وفقًا لعلم الأرقام فإذا كنت مولودًا فى يوم 21 أغسطس فإن ذلك يعنى أن لديك طاقة وحيوية وروح مبادرة وطموح، وأنت أيضا موهوب اجتماعيا، وتتمتع بالشجاعة وبنفاذ البصيرة وبحدة الذهن، كما أن لديك موهبة تحليلية واضحة.

نصيحة الأبراج

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم 21 أغسطس فى عيد ميلاده تقول له فيها، إن هذا العام يحمل لك أجواء ضاغطة فى أحيان كثيرة، وقد تكون بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول فى مغامرات، أو أى نوع من المخاطرة، خاصة فى الأمور المالية والعاطفية، كما أن الصبر ضرورى جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.



توقعات برج الاسد لهذا الأسبوع



وتواصل طريقك بسلام تدرك بعقلك أن لا شيء يدعو إلى الريبة، إلا أن الانفعالات تبدو الأقوى الآن. قد لا تسير الأمور بالسرعة التي تتوخى، وتشعر بالتعب أمام مراوحة بعض المشاريع المكان، إلا أن مثابرتك الأسطورية تتيح أمامك فرص إنجاح المخططات، مهما كانت الأوضاع. قد تطلب وقتاً للتفكير، أو تجد أن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ قرار مثلاً، أو تخضع ربما لعملية تأجيل قسرية في مجال ما، أو تراجع حساباتك وتدرس أمورك بهدوء قبل القيام بأي خيار.

عاطفيًّا: تدور الأمور على الصعيد الشخصي بشكل جيد قد تعرف لقاء عاطفياً مميزاً إذا كنت خالياً، وتعيش انسجاماً مع نفسك، وربما تتلقى مفاجأة سارة في هذه الأثناء. بعد ذلك يتغير المناخ، وقد تولد بعض الحساسيات، وترتبك بشأن ثقة لا تهبها لشريك جديد أو قديم، أو ترتاب من بعض التصرفات، وربما يكون الأمر فقط جموداً في العلاقات ورتابة تشكو منها. تتعثر الخطى قليلاً، وتتشابك بعض المشاعر. قد يسبب لك أحد أفراد العائلة قلقاً أيضاً، أو ينشأ نزاع وجدل يعيدك إلى الماضي. يتعلق الأمر بشاب أو شابة في المحيط أو بولد أوشقيق