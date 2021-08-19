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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 19- 8-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم
حظك اليوم

يحرص العديد من الأشخاص على متابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج  عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 19-8-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 18 -8 -2021 .. اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 17_8_2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

 

الحمل
مهنيا وصحيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تحترس اليوم من التسرع وأن تهتم بصحتك وأن تتجنب العصبية.
عائليا وعاطفيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك ذلك بالعصبية، وعليك أن تسيطر على مشاعرك.

الثور
عائليا وعاطفيا: القمر بمنزل الحظ يدفعك اليوم نحو الاهتمام بواجباتك وتبدو أكثر شجاعة وجرأة من السابق.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويدفعك نحو التخطيط لسفر أو تقوم برحلة تمنحك السعادة والاسترخاء.

الجوزاء
عاطفيا: فينوس في منزل الحب تمنحك طاقة عاطفية، وتدفعك لتخطط وتفكر في مستقبلك مع من تحب وتهتم بالتفاصيل المؤدية إليه.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك نحو التخطيط لتحقق مكاسب ونجاحات.. قد تكسب دعما ماليا واليوم مناسب للبيع والشراء والتخطيط.

السرطان
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تدرس ولا تتسرع في اتخاذ قرارات أو توقيع أوراق.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وقد تنشأ اشتباكات في محيطك.. حاول أن تتغلب على هموم متعلقة بمسائل شخصية


الأسد
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يدفعك لتتحرك اليوم بفاعلية والتزام، وتبدو ديناميكيا ومتحمسا.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تعدك بالوقت الممتع وبتبادل الأفكار مع من حولك، لكن لا تتخطّ الحدود كي لا يؤخذ أي خطأ ضدك

العذراء
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحب يدفعك اليوم للتعامل بلطف وود، وسهم كيوبيد قد يصيب البعض.
مهنيا: اقتران المريخ مع عطارد ببرجك يمنحك طاقة ويقظة.. تنجز بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر
 

الميزان
عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك وقد يصيبك ذلك بالقلق وتبحث عمن يظهر لك اهتماما وإخلاصا.
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بعدم الالتفات لمن يلومك على أخطاء مضت.. انظر أمامك، وثق بنفسك واستفد فقط من التجارب السابقة
 

العقرب
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم باللباقة والدبلوماسية وتقترب بذكاء ممن حولك.
عاطفيا وعائليا: تتحسن الأجواء ويساعدك اقتران المريخ مع عطارد على الاقتراب ممن تحب وتستطيع اليوم أن تناقش وتجادل بلباقة

القوس
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وتبدو اليوم ملهما بالأفكار، لكنك مشتت وعليك أن تراجع جيدا خطواتك واعتنِ بحساباتك.
عاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. فينوس تمنحك سحرا وجاذبية، وتنجح في أن تكسب الإعجاب والدعم
 

الجدي
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك اليوم ساحرا ومبادرا، وتعرف كيف تدير الحوارات بلباقة وتفرض إرادتك بذكاء.
مهنيا: الوضع الفلكي داعم واليوم تتجلى قدرتك على إظهار مواهب وإمكانيات عديدة
 

الدلو
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للتأمل ويساعدك ذلك على ترتيب أفكارك، فقط لا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.
مهنيا وماليا: هذه الفترة تستطيع أن تُحرز تقدما إذا كنت تعمل في سرية وكتمان
 

الحوت
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الأصدقاء يعدك بأوقات عاطفية حلوة، وقد تكون هناك صداقات جديدة تجذب اهتمامك وتعرف كيف توطدها.
مهنيا: رغم الضغوط.. تعرف علاقاتك تطورا، وتكشف عن موهبة هائلة في الإنجاز
 



 

حظك اليوم توقعات الأبراج 18 أغسطس عبير فؤاد برج الميزان برج الحمل

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