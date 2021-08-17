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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 17_8_2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

الأبراج
الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 17_8_2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي تقدمها اليوم خبيرة الأبراج ماغي فرح إليك التفاصيل.

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الحمل 


مهنياً ودراسياً
اليوم ركز على الحاضر وعدم تأجيل أداء المهام. كن جاهزاً للأيام المقبلة، فهي قد تكون أكثر إشراقاً , وخاصتاً على الصعيد المالي
عاطفياً واجتماعياً
حاول أن تحسن علاقتك بشريكك ولا تجعل أي مؤثرات خارجية تضعف حبك وقرارك , و حاول أن تأخذ قراراتك بحكمة أكثر وتتريث كى لا تندم فى ما بعد. ㅤ
صحياً
راجع أسلوب حياتك فى هذه الأيام , ولاتكن سريع الانفعال لأن هذا يأثر على صحتك كثيراً

 

الثور 


مهنياً ودراسياً
يجب أن تدرك أنك قادر على أن تعوض او قادر على الحصول على ماتريد لكن ذالك لن يأتى الى بعرق جبينك
عاطفياً واجتماعياً
بالعلاقة العاطفية يجب عليك معرفة ماهو حقك من الشريك ومعرفة شريكك ماهو له حقك لديك , كثير من الامور يجب ان لاتطلب لانها حق , يجب عليك التفكير والفعل من نفسك , اهتم اكثر يا عزيزي الثور
صحياً
المفيد هو اليوم وكيفية المحافظة على صحتك , لاتهمل بعض الاطعمة او المشروبات مثل الحليب الطبيعي وخاصتاً صباحاً او العسل فلهم دور في تقوية مناعتك


الجوزاء 


مهنياً ودراسياً
لاشيء يدعي للقلق , كثرة الاعمال او بعض الامور العالقة كلها نستطيع التخلص والانتهاء منها بفضل ارادتنا وقوتنا
عاطفياً واجتماعياً
لكن زمن خصوصية وعادات جديدة , عيش ايامك ولاتفتش عن الماضي , واعتني بالحبيب كثيراً , ولا تشارك أسرارك العاطفية الدقيقة مع أي شخص
صحياً
إذا أحسست أنك منزعج ولا تشعر بالراحة قد يكون السبب تراكم التعب الجسدي عليك بالراحة , حاول أن تستعين ببعض الأطعمة الصحية التى تحفز نشاطك وحاول أن تحصل على بعض الاسترخاء والهدوء.

 

السرطان 


مهنياً ودراسياً
أستغل أفكارك وقراراتك لبلوغ أهدافك , حان الوقت لإعادة التفكير في استراتيجيتك جديدة في العمل , ان كان هناك بعض الامور التي لا تروق لك عليك معرفة كيفية التخلص منها
عاطفيا واجتماعياً
يحمل هذا اليوم بعض التقلبات العاطفية، بعض الامور في الحياة العاطفية يجب ان لاتتجاوز حدها , كي لاتفقد الشخص قيمته , ومن المهم أن يعرف شريكك القيمة التي يمثلها بالنسبة لك
صحياً
حاول ان لاتجعل التوتر والانفعالات ان تبقى بداخلك , روح عنها ببعض الطرق التي تريحك , المشي او الموسيقى , اذا ابقيتها في داخلك سوف تتعبك كثيراً


الأسد 


مهنياً ودراسياً
تجنب الكسل والانشغال بأمور غير ضرورية على حساب عمل مطلوب منك إنجازه و انتبه من سوء تفاهم , إبقَ حذراً اليوم
عاطفياً  واجتماعياً
اعتبر حياتك العاطفية وديعة مصرفية لا تسحب منها المودة والحب ابدأ واحرص على تنمية هذه الوديعة باستمرار بكافة وسائل التفاهم واللطف لتعيش على عوائدها من السعادة والاستقرار. اذا كنت تريد من الحبيب ان يظهر المزيد من الاهتمام عليك ايضا ان تبادله بالمثل
صحياً
الابتعاد عن تناول السكريات سيفيدك كثيراً فى الفترة القادة والحرص على تناول الفواكه والخضروات الطازجة ستعيد النضارة والإشراق إلى وجهك ولاتنسى أن ممارسة الرياضة ستعطيك الكثير من القوة البدنية


العذراء 


مهنياً ودراسياً
تخلص من الأشخاص المحبطين والأشياء التي تستنزف طاقتك. ادرس الأمور بهدوء ولا تتعجل في اختياراتك. وانتبه لصحتك جيداً خاصتاً اذا كنت تعمل في الخارج
عاطفيا واجتماعياً
عليك التعبير عن نفسك، ودراسة جوانب الحياة كافة , الاحلام قد تكون كبيرة لكن الواقع يختلف عن الحلم ويجب ان تعلم هذا جيداً واليوم الاجواء العاطفية هادئة، وهذا مؤشر ايجابي
صحياً
تناول البروتينات مثل البيض او الدجاج مهم جداً للعضلات والعظام ولاكتساب المناعه وهذا ماينصحك به الفلك اليوم

الميزان 


مهنياً ودراسياً
حاول أن تتعامل مع المتغيرات المحيطة بك بهدوء أكبر . ارفع معنوياتك وتقبل الظروف كما هي . فهذا سيشحن طاقتك ويجعلك تنتج بشكل افضل.
عاطفياً واجتماعياً
اجتماعياً : وضح كلامك تفادياً لحصول أي التباس أو سوء تفاهم، وكُن ليناً وتعامل مع الآخرين بذكاء. إياك والاستفزاز , عاطفياً : قد يكون الحب من أجمل المشاعر الإنسانية على الإطلاق، لكن لا تتوقع ان يتسجيب الشريك لكل ما تطلبه اليوم , ويجب عليك معرفة الحالة النفسية او ظروف الشريك قبل الطلب
صحياً
عليك الحذر وعدم التدخل في ما لا يعنيك , انتبه لصحتك واهتم ببشرتك اليوم خصيصاً , وعليك تحاشي جميع المواقف التي تسبب العنف والغضب


العقرب 


مهنياً ودراسياً
حافظ على ما تتمتع به من ثبات وتركيز على اعمالك وكن حذرًا , و حاول أن تحقق التوازن في امورك. , كن دقيقًا في تعاطيك مع زملاء العمل
عاطفياً واجتماعياً
تمر حياتك بفترة من الرتابة، ويبدو كأن لا شيء مثيراً أو جديداً يطرأ عليه , لا تكن أنانيا وشارك الحبيب في كل شيء مفيد لكما. شاركه حتى بتفاصيل يومك وحددا اهدافكم المستقبلية معاً
صحياً
لا تستسلم للخمول، إسع جاهداً لتحسين وضعك الصحي في بعض النشاطات المفيدة , ولا تدع نفسك تحت ضغوط نفسية كبيرة

 

القوس 


مهنياً ودراسياً
تحتاج إلى التركيز على تحقيق أهدافك وألا تسمح لأى شخص آخر بأن يجعلك تتوه عن هدفك , لاتجعل الافكار السوداء تسيطر على عقلك , اذا كان لديك بعض الاموال المخبئة حاول الحفاظ عليها جيداً
عاطفياً واجتماعياً
لا تجعل الحياة العملية او الحياة بشكل عام انت تأثر في العلاقة , حاول ترتيب قائمة اهتماماتك الشخصية من جديد , واجعل للحب مكان بعيداً عن الضغوط والهموم لتنعم بحياة عاطفية جيدة على الاقل
صحياً
من المهم أن تعتنى بنفسك وبصحتك اليوم واحترس من أى شىء يمكن أن يعرضك للخطر , كي تحافظ على قلبك وصحتك لا تول المتاعب والشؤون اليومية أهمية زائدة

الجدي 


مهنياً ودراسياً
تزايد المعارف في العمل قد تستفيد منها لكن يجب الحرص على معرفة النيات اذا كانت جيدة او سيئة والأجواء قد تضطرك إلى التعامل مع بعض الأشخاص غير المرغوب فيهم بالنسبة لك
عاطفياً واجتماعياً
عليك أن تدرك أنه لا توجد علاقة في العالم تسري بدون منغصات أو مشاكل بين الشريكين فلا تتوقف عند أي مشكلة وتعتبرها كارثة أو مؤشر على تعاستك في الحياة تقبل أي مشكلة تفاعل معها بإيجابية وابحث طرق حلها
صحياً
عليك بتوخى الحذر من الأحمال الثقيلة اليوم , وفي المساء الفرصة متاحة لاخذ قسط من الراحة , التوتر قد يجعلك تشعر ببعض التعب النفسي


الدلو 


مهنياً ودراسياً
عليك أن تقدم كل ما في وسعك لتضمن وصولك إلى المرحلة التي تريدها في حياتك المهنية . لا تؤجل اليوم ماهو مطلوب منك او التزاماتك , عليك الانتهاء منها اول بأول
عاطفياً واجتماعياً
لا تدع بعض التراكمات تفسد علاقتك , اطرح الامور مباشرة , لاتدع شيئاً في قلبك , بكل تأكيد هناك حلول للكثير من الخلافات وكل ما تحتاجه الآن هو أن تتفهم مشاعرك وتسمع لصوتك الداخلي وتعلم ماتريد بحق
صحياً
كل انسان يهتم بصحته بطريقة مختلفة , لاتقلد الاخرين بشيء فما ينفع غيرك قد يضرك انت , وفر على نفسك عناء المغامرة على حساب صحتك، ولا تتهوّر في اتخاذ قرارات غير صائبة

الحوت 


مهنياً ودراسياً
يجب أن تدرك أن هنالك بعض المتطلبات الضرورية التي يجب أن تقوم بها، وأن نجاحك مرهون بقيامك بتلك الأشياء، كن حذرا و لا تقدم على اي خطوة متهورة , إرادتك القوية تسمح لك التخلص من كل ما يهدم مصلحتك
عاطفيا واجتماعياً
الاعزب : وقت التغير إلى الأفضل قدحان فضاعف جهودك لأن الحظوظ مساعدة لتصل إلى هدفك وقد تفرح , المرتبط : حاول السيطرة على مشاعرك تجنباً لجرح مشاعر الشريك، قد تكون بعض العوامل الخارجية ضاغطة عليك اليوم.
صحياً
الاسترخاء والتأمل والابتعاد عن التوتر. هذه هى مفاتيح تحسن حالتك الصحية ومنحك الفرصة للتمتع بصحة جيدة تساعدك فى تحقيق أهدافك

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