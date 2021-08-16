حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 16 -8 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأثنين الموافق 16-8-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

علم الفلك

برج الحمل



عاطفيا واجتماعيا: برجك يعدك بانفراجة وفرح رغم الضغوط واليوم مناسب للتجديد.

ماليا ومهنيا: لا تستسلم للعصبية ولا تتورط في أقوال يصعب التراجع عنها.

برج الثور

عاطفيا واجتماعيا ..رغم الضغوط، يعدك برجك بقضاء أوقات عاطفية واجتماعية حلوة.

مهنيا وماليا: ستقوم اليوم بدراسة شئون مهنية ومالية، وتهتم بمناقشة وتنظيم أعمالك

برج الجوزاء

اجتماعيا .. عليك أن تقوم بواجبك بدون تذمر ففي ذلك إضافة وفخر لشخصك.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك.



برج السرطان

اجتماعيا ,, القمر في مواجهة برجك وعليك أن تقوم بواجبك بدون تذمر ففي ذلك إضافة وفخر لشخصك.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك.



برج الأسد

اجتماعيا وعاطفيا: أنت شخص إجتماعى وأكثر قدرة على اجتذاب الأحباب.

مهنيا وصحيا: اليوم سيكون لديك طاقة ونشاط وهذا هو العامل الرئيسي لنجاحك اليوم.

برج العذراء

اجتماعيا ومهنيا: أنت شخص لديك ثقة بالنفس، وتثق أيضا في آرائك، لكن لا تقلل من قيمة الآخر.

عاطفيا: أنت تستطيع أن تعبر عن عواطفك بصدق

برج الميزان

عاطفيا واجتماعيا: كن عادلا شفافا وسيقبلك الآخرون إذا شعروا بصدقك.

مهنيا وعائليا: حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.

برج العقرب

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط سيساعدك برجك على توطيد صداقاتك وعلاقتك بمن تحب، فقط اهتم بالحفاظ على اللباقة.

مهنيا وماليا: عليك اتخاذ مبادرات وخطوات جريئة، لكن ذلك ليس في صالحك.. تجنب المغامرة.

برج القوس

عاطفيا: القمر في برجك يمنحك طاقة عاطفية كبيرة وقدرة على الإغراء.

مهنيا واجتماعيا: تبدو متألقا ويمدك الفلك بالحماس والحيوية وتستمتع بكل نشاط تقوم به

برج الجدي

عاطفيا واجتماعيا: تأملاتك اليوم تساعدك على تحديد المشاكل وأسبابها.

مهنيا وصحيا: أهتم أكثر بصحتك والاهتمام بسلامتك واتباع نظام صحي ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد

برج الدلو

عاطفيا واجتماعيا: الحظ يمدك بالثقة في النفس وتجد أن لديك الإمكانيات لتضيف قيمة لمن حولك، وقد تجمعك أوقات حلوة بالآخرين.

مهنيا وماليا: تستطيع اليوم أن تحسم موضوعا حيويا.

برج الحوت

مهنيا:عليك أن تصبر حتى يعرف الآخرون قدر ما تبذله من جهد، وانتبه لحقوقك.

عاطفيا واجتماعيا:عليك أن تتعلم الصبر وتهدأ وحاول أن تسيطر على أي توتر أو إرباك.