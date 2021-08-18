حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 18 -8 -2021 .. اكتشف ما يخبئه برجك

يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأثنين الموافق 18-8-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

خلال هذه الفترة ، سيظل جو منزلك هادئًا لمعظم الوقت , سوف تحصل على الدعم الكامل من أفراد الأسرة.

برج الثور



من الممكن أيضًا تحقيق مكاسب مالية خلال هذه الفترة من خلال حل أي مسألة تتعلق بالممتلكات القديمة. عند الحديث عن العمل ، من المحتمل أن تكون هذه المرة صعبة للغاية بالنسبة للموظفين.

برج الجوزاء

خلال هذه الفترة عليك أن تهتم بشكل خاص بصحة أفراد أسرتك ، خاصة إذا كنت ستسافر لفترة طويلة ، ثم ننصحك بأخذ جميع الاحتياطات اللازمة. بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك ، لا تكن مهملاً للغاية في النظام الغذائي وتناول الأطعمة المغذية بكميات كافية.



برج السرطان



موقفك سيكون قويا خلال هذه الفترة. قد يفكر المدير أيضًا في عملك الشاق. إذا عانى الأشخاص المرتبطون بالشركة من خسارة كبيرة مؤخرًا ، فيمكنك خلال هذا الوقت الحصول على فرصة لتعويض خسارتك

برج الأسد



وضعك المالي سيتعزز خلال هذه الفترة. من ناحية الصحة ، من المرجح أن يكون هذا الأسبوع مفيدًا لك. اعتن بالنظام الغذائي الخاص بك

برج العذراء

لن يكون هذا الأسبوع جيدًا بالنسبة لك على صعيد الأسرة. علاقتك مع والدك قد تتدهور. إذا قدموا لك أي نصيحة ، فلا تتجاهل كلماتهم لأنهم يريدون فقط أفضل ما لديك.



برج الميزان

قد تتعرض لخسارة مالية كبيرة خلال هذه الفترة. يمكن للأشخاص الذين يعملون في الفنادق أو المطاعم الحصول على بعض الراح

برج العقرب

. إذا كنت تعمل في شراكة ، فحاول الحفاظ على علاقة جيدة مع شريكك خلال هذه الفترة. يمكن أن تؤدي النزاعات غير الضرورية إلى فقدان العمل. بالحديث عن الحياة الشخصية ،



برج القوس

ستكون متحمسًا جدًا ومليئًا بالحماس خلال هذه الفترة. كما ستزيد ثقتك بنفسك. سوف تتخذ جميع قراراتك بعناية فائقة.



برج الجدي

قد تتحسن حالتك المالية , ستكون هناك لحظة جميلة في حياتك الشخصية ,ستكون علاقتك بأفراد أسرتك جيدة. هناك احتمال حدوث نزاع مع زوجتك في منتصف الأسبوع



برج الدلو

سيكون من الأفضل أن تخطط لأفعالك مسبقًا ، وإلا فقد ترتكب العديد من الأخطاء في التسرع





برج الحوت



بصرف النظر عن هذا ، إذا كنت ترغب في القيام باستثمار كبير ، فلا تتخذ قرارك إلا بعد أخذ النصيحة المناسبة