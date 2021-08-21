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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طريقة تقشير طبيعية للبشرة دون حاجة لـ مواد كيميائية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن صابون بينكي حقق نجاحا كبيرا بين السيدات، متابعة : أنصح أي سيدة بشرتها دهنية باستخدام صابونة الطمي المغربي ، حيث أنها تعمل على تقشير البشرة .
 

وأضافت دينا أبو السعود، خلال لقائها ببرنامج “طبيب البلد”، على فضائية “صدى البلد”، أن صابونة العسل والشوفان مناسبة لأصحاب البشرة الدهنية، وصابونة للترطيب العميق للبشرة الجافة.


وأكدت أبو السعود ، أن كريم بينكي يستطيع القيام بالتقشير بدون أعراض جانبية نتيجة استخدام مادة الساليسين داخل مكون طبيعي، حيث إنها تزيل الخلايا الميتة وتنقي المسام.

 

وقالت في تصريحات سابقة ، خبيرة تجميل، إن كريم بينكي يحتوي على فيتامين سي، والزنك، ويعمل على التقشير الطبيعي للجلد الميت.


وأضافت أن كريم بينكى يحافظ على نضارة وتفتيح البشرة، موضحة أن السيدات لديها هاجس ورعب من التجاعيد والتقدم فى العمر ويرغبون باستمرار في العناية ببشرتهن وترطيبها.

 

وأضافت دينا أبو السعود ، أن كريم بينكى، له فوائد عدة فى تفتيح وتوحيد لون البشرة، بالإضافة إلى أنه يعمل على الوقاية من علامات التقدم فى السن.

 

 

تقشير الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة التجميل صابون بينكي اخبار التوك شو

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