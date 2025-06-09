بعد الفتة واللحمة .. مشروبات مفيدة للهضم

بعد وجبة دسمة مثل اللحمة والفتة، كثير من الأشخاص يشعرون بثقل أو انتفاخ، وفي مشروبات ممكن تساعد على تحسين الهضم وتخفيف الشعور بالامتلاء. إليك مجموعة من أفضل مشروبات الهضم:

مشروبات طبيعية للهضم بعد اللحمة والفتة:

1. النعناع المغلي

يهدئ المعدة ويقلل من الغازات والانتفاخ.

طريقة التحضير: اغلي أوراق نعناع طازجة في ماء واتركها تُنقع 5 دقائق.

2. الزنجبيل بالليمون

الزنجبيل ينشّط عملية الهضم والليمون يساعد على تكسير الدهون.

طريقة التحضير: شريحة زنجبيل طازج + عصير نصف ليمونة في كوب ماء ساخن.

3. الشمر (اليانسون النجمي)

يقلل من الانتفاخ والمغص ويساعد على طرد الغازات.

يُغلى مع الماء ويُشرب دافئًا.

4. الكركديه الدافئ

يساعد على خفض ضغط الدم (لو ارتفع بعد الأكل الثقيل)، ويهدئ المعدة.

5. الكمون المغلي

ممتاز للهضم وتهدئة المعدة بعد الأكلات الثقيلة.

اغلي ملعقة صغيرة من الكمون في ماء واشربه بعد الأكل.

6. ماء دافئ مع خل تفاح طبيعي

ملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب ماء دافئ، يساعد على تحفيز العصارة الهضمية.

تجنب بعد الأكل:

القهوة أو المشروبات الغازية مباشرة بعد الأكل، لأنها قد تزيد من الحموضة.

المنبهات عمومًا تجهد المعدة بعد الأكل الدسم.