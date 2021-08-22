استمرار عمل الفرق المتنقلة والثابتة لتطعيم مواطنى البحر الأحمر ضد كورونا

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، استمرار عمل الفرق المتنقلة بالإدارات الصحية لتطعيم المواطنين بدون الحصول على رسالة نصية بمكان التطعيم.

تم إقامة تمركز للعيادات المتنقلة بجوار مسجد على مصيلحي، وفي شارع المصالح الحكومية بالغردقة.

بالإضافة إلى استمرار عمل جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة بكامل طاقتها، خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية .

ناشد مرعي، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى

www.egcovac.mohp.gov.eg

لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

www.egcovac.mohp.gov.eg

egcovac.mohp.gov.eg