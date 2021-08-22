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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الرياضة يصل إلى المنوفية للاطمئنان على مصابي حادث كرة السرعة

صدى البلد

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى محافظة المنوفية للاطمئنان علي الحالة الصحية للاعبي كرة السرعة بنادى دسوق الرياضي.

جاء ذلك عقب تعرضهم لحادث سير علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام قرية مصطاى بمركز قويسنا أثناء  عود تهم من مباراتهم التي أقيمت بمدينة الشباب والرياضة بالأسمرات. 

فيما زار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، مصابي حادث تصادم أتوبيس فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، الذي وقع فجر اليوم علي طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي .

وقرر أبو ليمون صرف مبلغ 20 ألف جنيه لكل حالة، مؤكداً تسخير كل إمكانيات المحافظة لخدمة المصابين.

وأضاف أنه سيتابع بنفسه حالة المصابين، وشدد علي سرعة تقديم الإسعافات الأولية لهم وإجراء الجراحات العاجلة اللازمة للحالات التي تحتاج تدخل جراحي، مؤكداً تقديم الدعم لكل الحالات وتوفير الإمكانيات المطلوبة لهم، ومشدداً علي ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لهم علي مدار الساعة.

يذكر أن الأتوبيس كان يستقله فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ وخلال عودته من المشاركة ببطولة الكرة الخماسي بحي الأسمرات، تعرض لحادث  أسفر عن إصابة 11 فرداً بكسور وجروح، وانتقلت 8 سيارات إسعاف ونقلت المصابين لمستشفي بركة السبع لتقديم المساعدات الطبية العاجلة، وتم تحويل الحالات الحرجة لمستشفى الجامعة لإجراء الجراحات اللازمة.

محافظة المنوفية وزير الشباب والرياضة المنوفية كرة السرعة حادث

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