الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي لكرة اليد بالمغرب

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي علي إجراء إتصال هاتفي والإطمئنان علي بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالمغرب.

وأطمأن الخطيب خلال إتصاله بالعامري فاروق نائب رئيس النادي ورئيس البعثة علي كافة الأمور الخاصة بالفريق ومواعيد تدريباته وسلامة اللاعبين والجهاز الفني.

ويبدأ الفريق الأول لكرة اليد بالأهلي تدريباته اليوم بمدينة مكناس المغربية إستعداداً للمشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

ووصلت البعثة الحمراء أمس إلى المغرب برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي وأجرت مسحة طبية جائت نتيجتها سلبية لجميع أفراد البعثة قبل الدخول في فقاعة طبية وفقًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالبطولة.

وكان هاني النجدي، مدير الفريق، أكد أن أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، حرص على الاتصال بالعامري فاروق رئيس البعثة، من أجل الاطمئنان على الأمور، وأن هناك وفدًا من السفارة كان في استقبال البعثة بمطار كازابلانكا إلى جانب أعضاء لجنة استقبال الوفود المشاركة بالبطولة.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» كلا من: ياسر الرملي رئيس الجهاز، وطارق محروس المدير الفني، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد عادل المدرب العام، ومحمد مصطفى مدرب حراس المرمى، وأحمد القط محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار مدلكًا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي» فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.

وكان فريق «رجال يد الأهلي» قد خاض معسكر إعداد مغلقًا في الإسكندرية تخلله عدد من المباريات الودية في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمنافسة على اللقب.

ويوجد «رجال يد الأهلي» على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري، وفقًا لما أسفرت عنه قرعة البطولة التي أجريت في المغرب.

وضمت المجموعة الثانية أندية: وداد سمارة المغربي وإنتر كلوب الأنجولي وجي إس كي الكونغولي واسفا السنغالي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة بعد غد وتستضيفها مدينة مكناس المغربية.