غذاء أجدادنا الفراعنة.. الطعام العضوي طبيعي 100% وصحي وخالى من المواد الضارة

يقصد ب الطعام العضوي هو جميع الأطعمة التي لا يدخل في زراعتها وصناعتها أى مواد صناعية مثل السماد الكيماوي والمبيدات الحشرية وغيرها الكثير.

يقول الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، إن الطعام العضوي مفيد للصحة أكثر من أى طعام آخر لأنه طبيعي بنسبة 100% وخالى من آى مواد ضارة ويمد الجسم بالفوائد الصحية فقط.

واضاف مجدي أن الطعام العضوي كان طعام أجدادنا وغذاء الفراعنة الأساسي لذا كانوا أكثر صحة والأمراض أقل انتشارا بينهم وكان لايوجد مايعرف بالأغذية المعدلة وراثيا.



وأوضح مجدي أن الطعام العضوي تحتوي على مستويات أعلى من بعض العناصر الغذائية ، وأقل من مبيدات الآفات ، كما أكدت الدراسات العلمية أن الأطعمة العضوية توفر مستويات أعلى بكثير مقارنة بالأصناف غير العضوية من : فيتامين سي والحديد والمغنيسيوم والفوسفور وتحتوي نسب بأقل بكثير في النيترات ومخلفات المبيدات.



يمكن أن يؤثر استهلاك الكثير من النيترات على كيفية نقل الدم للأكسجين ويمكن أن يسبب ميتهيموجلوبينية الدم وهي متلازمة الطفل الأزرق وفيها يكن لون الجلد أزرق ويمكن أن يؤد إلى الوفاة وتشمل الأعراض الأخرى: انخفاض ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب والصداع

وتشنجات المعدة والقيء.

ويحتوى الطعام العضوي على نسبة جيدة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، المفيدة لصحة القلب أكثر من الدهون الأخرى.



وتوجد احماض أوميجا ٣ بكميات كبيرة فى اللحوم العضوية ومنتجات الألبان والبيض و أوميجا ٣ الدهنية وهي ضرورية للحفاظ على وظائف المخ واستهلاكه بانتظام يقلل التعرض للاكتئاب وتستخدم احماض أوميجا 3 الموجودة في الطعام العضوي للوقاية من الالتهابات ومسكنات التهاب المفاصل وسوء التغذية وتخفيف من حدة التوتر .



ومفيدة أيضا لتحسين الحالة المزاجية وتعزيز صحة القلب، كما أنها تلعب دورا هاما في تحسين وظائف المخ وهي ضرورية للحفاظ على وظائف المخ الطبيعية طوال الحياة، وهى من مكونات أغشية خلايا المخ، مما يحافظ على سلامة غشاء الخلية ويسهل التواصل بين خلايا المخ مما يدعم وظائف المخ والجهاز العصبي وفي مقدمتها الذاكرة والتركيز وتحسين الحالة المزاجية وعلاج الاكتئاب.



أما منتجات الألبان العضوية فوجد أن لها فوائد صحية عديدة مثل التهاب الجلد التحسسي ومضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات، وتساعد الأطعمة العضوية في تحسين المناعة والوقاية من السرطان بل وتساعد في علاجه