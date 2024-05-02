بكاميرا 108 ميجابكسل.. موبايل جبار من هونر لمحبي التميز والكاميرات الممتازة

أطلقت شركة هونر Honor الصينية، مؤخرا أحدث هواتفها متوسطة الفئة تحت اسم Honor 200 Lite، والذي يقدم بعض الميزات الأساسية التي قد تجدها عادةً في الهواتف الذكية في هذه الفئة السعرية.

مميزات هاتف هونر الجديد Honor 200 Lite

1. التصميم والشاشة:

يتميز هاتف هونر الجديد Honor 200 Lite، بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 1080 × 2412 بكسل، تشتهر شاشات AMOLED باللون الأسود الأكثر عمقا والألوان الأكثر ثراءً وزوايا المشاهدة الممتازة، مما يجعل جهاز Honor 200 Lite مناسبا لاستهلاك المحتوى أو تصفح الويب أو ممارسة الألعاب.

2. الأداء:

يتم تشغيل هاتف هونر Honor 200 Lite بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 6080، هو معالج ثماني النواة متوسط ​​المدى يمكنه التعامل مع معظم المهام اليومية بسهولة.

وهو مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، يمكنك تشغيل تطبيقات الوسائط الاجتماعية وتصفح الويب والقيام بمهام متعددة بين التطبيقات الخفيفة بسهولة تامة إلى جانب الألعاب أيضا.

وأما عن البرمجيات، فالهاتف يأتي بنظام تشغيل Magic OS 8.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14 خارج الصندوق، ويتضمن نظام التشغيل ميزات مثل تطبيقات هونر المعززة بالذكاء الاصطناعي وMagic Portal وMagic Capsule.

Honor 200 Lite

3. الكاميرا:

يتميز هاتف هونر الجديد Honor 200 Lite بنظام كاميرا خلفية ثلاثية يتكون من مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل، ومستشعر فائق السرعة بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، يوفر المستشعر الرئيسي القدرة على التقاط صور جيدة في ظروف الإضاءة المنخفضة، بينما يمكنك استخدام المستشعر فائق الاتساع بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط المزيد من التفاصيل في اللقطة، وأما الكاميرا الأمامية فهي عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابكسل سيكون مناسبا لصور السيلفي الأساسية ومكالمات الفيديو.

Honor 200 Lite

4. البطارية:

إن الحفاظ على تشغيل جميع التطبيقات هو البطارية، والتي تبلغ سعتها بهاتف Honor 200 Lite حوالي 4500 مللي أمبير في الساعة، من المفترض أن يوفر استخداما لمدة يوم كامل للمستخدمين المعتدلين، ويدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 35 وات.

وعلاوة على ذلك، يمكنك الحصول على جميع ميزات الاتصال الأساسية مثل Wi-Fi وBluetooth وGPS ومنفذ USB من النوع C للشحن ونقل البيانات، ويشتمل الهاتف أيضا على مستشعر بصمة الإصبع على الجانب للقياسات الحيوية.

ويأتي جهاز Honor 200 Lite بثلاثة خيارات للألوان هي: الأزرق والأسود والأزرق السماوي، ويباع في أوروبا، مقابل سعر يبلغ 330 يورو (أي ما يعادل 16.912 جنيها مصريا)، للطراز الوحيد بسعة 8 + 256 جيجابايت.