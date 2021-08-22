يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك..صندوق مكافحة الإدمان يوجه رسالة لـ الموظفين

كشف عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، تفاصيل تنفيذ قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، بعد 21 ديسمبر من العام الجاري.



وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إنه على مدار عامين تم الكشف على 380 ألف موظف بالجهاز الاداري، لافتا إلى أن نسبة التعاطي كانت 8%، والآن النسبة نتيجة استمرار حملات الكشف تدنت لـ1.8%.



وتابع: "القانون أعطى فترة 6 أشهر للتقدم طواعية للعلاج"، منوها بأن 7 آلاف موظف تقدموا للعلاج طواعية خلال الفترة الأخيرة، ونأمل من الموظفين التوقف عن التعاطي والإقدام على خطوة العلاج.

وأوضح، أن القانون لا يستهدف فصل الناس ولكن علاجهم، والمهلة تنتهي 21 ديسمبر المقبل للتقدم الطوعي للعلاج، وبعدها سيتم فصل الموظف المتعاطي، ونرفع شعار "يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك".