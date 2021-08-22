يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك..صندوق مكافحة الإدمان يوجه رسالة لـ الموظفين

كشف عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، تفاصيل تنفيذ قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، بعد 21 ديسمبر من العام الجاري.
وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إنه على مدار عامين تم الكشف على 380 ألف موظف بالجهاز الاداري، لافتا إلى أن نسبة التعاطي كانت 8%، والآن النسبة نتيجة استمرار حملات الكشف تدنت لـ1.8%.
وتابع: "القانون أعطى فترة 6 أشهر للتقدم طواعية للعلاج"، منوها بأن 7 آلاف موظف تقدموا للعلاج طواعية خلال الفترة الأخيرة، ونأمل من الموظفين التوقف عن التعاطي والإقدام على خطوة العلاج.
وأوضح، أن القانون لا يستهدف فصل الناس ولكن علاجهم، والمهلة تنتهي 21 ديسمبر المقبل للتقدم الطوعي للعلاج، وبعدها سيتم فصل الموظف المتعاطي، ونرفع شعار "يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك".