زيادة 175 جنيهاً| مفاجأة في أسعار الرنجة والفسيخ في عيد شم النسيم .. إيه الحكاية؟

تشهد كافة محافظات الجمهورية هذه الأيام اقبالاً كبيراً من قبل المواطنين على شراء الرنجة والفسيخ والأسماك المملحة وغير المملحة احتفالا بأعياد الربيع وشم النسيم، وهي من العادات المصرية الأصيلة التي يحرص عليها المواطنين في مصر خلال احتفالاتهم سنوياً.

أسعار الرنجة والفسيخ في عيد شم النسيم

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية أن الفسيخ والرنجة كلها متوفرة في الأسواق، موضحًا أن أسعار الرنجة تتراوح بين 120 و180 جنيهًا في الأسواق، أما الفسيخ فيتراوح سعره بين 400 جنيه و450 جنيهًا مقابل 220 و275 جنيهًا العام الماضي، حسب المناطق، بزيادة 175 جنيهًا.

وأرجع المنوفي في تصريحات صحفية له، زيادة أسعار الرنجة والفسيخ هذا العام نتيجة ارتفاع تكليف الإنتاج من ملح وكركم ومستلزمات تعبئه وتغليف مقارنة بمستواها العام الماضي.

و نصح المنوفي بأن تكون الأسماك مجمدة في حرارة 18 تحت الصفر، وأن يتم شراء الأسماك المملحة قبل شم النسيم بعدة أيام ووضعها في الفريزر لقتل الميكروبات أو الطفيليات بها.، وأن يكون الشراء من مكان موثوق منه وله سمعة طيبة.

وأضاف: يجب اختيار السمكة التي تخلو من عكارة العين وتكون عينها مفتوحة وواضحة، وجسمها يخلو من الانتفاخ، وجلدها سليم غير متشقق أو مجعد، ورائحتها تخلو من العفونة المنفرة، ولحمها متماسك غير مهترئ ولونه وردي بالنسبة للفسيخ أو ذهبي بالنسبة للرنجة، وألا يكون اللون أصفر غامقًا أو بنيًا وتخلو من أي بقع سوداء أو عفن أبيض.

وأكد المنوفي، أن إنتاج مصر من الأسماك بشكل عام بلغ حوالي 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85%، فضلًا عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول إفريقيًا والسادس عالميًا فى الاستزراع السمكي وتحتل أيضًا المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.

وأكد أن وصول مصر لمرحلة الاكتفاء الذاتي في الإنتاج السمكي بسبب المشروعات السمكية الكبرى التي نفذت والجاري تنفيذها.

وإلى جانب التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي، تبنت الدولة المشروع القومي لتنمية وتطوير البحيرات (المنزلة، البرلس، مريوط، البردويل)، وتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك إلى نحو 90% في أفضل أحوالها.

انخفاض أسعار السلع

ومن الجدير بالذكر أنه بالتزامن مع شم النسيم تراجعت أسعار عدد من السلع الغذائية والأساسية في الأسواق المحلية، حيث يكثر في عيد شم النسيم زيادة الطلب على شراء ما يلزم المواطنين لاحتياجاتهم للاحتفال في هذا العيد، بالإضافة إلى عدد من المبادرات لتخفيض الأسعار، تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطنين.

وفي هذا الصدد قد كشف مركز المعلومات في مجلس الوزراء عن متوسط انخفاض أسعار السلع في أسواق الجملة والتجزئة، والتي وصلت لـ 45% في عدد من السلع الإستراتيجية.

وأوضح المركز في تقرير له تفاصيل انخفاض الأسعار في السلع، مشيرا إلى أن أسعار القمح شهدت انخفاضا بنسبة 40%، فيما انخفض سعر الدقيق لـ 30% الجملة، كما كان هناك انخفاضًا في زيت الصويا والعباد و28% في زيت الأولين والذرة الجملة.

ولفت إلى استمرار انخفاض أسعار الدواجن لتصل إلى 85 جنيها للكيلو، كذلك انخفاض أسعار اللحوم البلدي المشفى لـ 320 جنيها.

وفي سياق متصل، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث استمع إلى عرض بشأن التخفيضات الحالية في السلع المختلفة، سواء في القمح، أو الزيت، أو السكر، أو الأرز، وغيرها من السلع الأخرى.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية إتاحة جميع السلع في مختلف الأسواق، وهو ما يسهم في توازن السوق وخفض الأسعار، فضلًا عن استمرار متابعة التطبيق على أرض الواقع.

موعد إجازة شم النسيم

قرر مجلس الوزراء بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، كما قرر أيضًا أن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم، ليكون عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 4 أيام متواصلة، تبدأ من الجمعة 3 مايو حتى الاثنين 6 مايو.

أعلن وزير العمل حسن شحاتة، عن أن الأحد، الموافق 5 مايو 2024، وبعد غد الإثنين، الموافق 6 مايو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم ، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003..

يأتى ذلك فى ضوء نص قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 1354 ، ورقم 1355 لسنة 2024 والذي نص في مادته الأولى على أن: " يكون يومى الأحد والإثنين الموافقين 5 و 6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم ، وفى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

وقد وزعت وزارة العمل كتابين دوريين رقم 12 ورقم 13 لسنة 2024 ، بذلك على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص .