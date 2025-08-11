قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ثنائي المصري ضمن قائمة منتخب الشباب استعدادا لوديتي المغرب

ثنائي المصري وهب و شرف ضمن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لمباراتي المغرب الوديتين
ثنائي المصري وهب و شرف ضمن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لمباراتي المغرب الوديتين
محمد الغزاوى

أعلن الحسيني أبو قمر نائب رئيس مجلس إدار الناد المصرى وصول كتاب الاتحاد المصر لكر القدم باستدعاء ثنائي فريق الشباب أحمد وهب و أحمد شرف لمعسكر منتخب الشباب للسفر للمملكة المغربية لخوض مبارتين وديتين 

ثنائي المصري  وهب و شرف ضمن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لمباراتي المغرب الوديتين

واضاف نائب المصري أن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا بقيادة الكابتن أسامة نبيه أعلن عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى المملكة المغربية  لخوض المباراتين الوديتين اللتين تجمعاه بنظيره المنتخب المغربي يومي الثالث عشر والخامس عشر من  أغسطس الجاري بمدينة الدار البيضاء.

وتأتي المبارتين ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم بشيلي والمقرر إقامتها خلال الفترة من السابع والعشرين من سبتمبر المقبل وحتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل.
 

وتضم قائمة المنتخب المختارة 23 لاعبًا من بينهم  الثنائي أحمد وهب وأحمد شرف لاعبي فريق الشباب تحت  20 عام بالنادي المصري.


الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد وهب يشغل مركز حراسة المرمى فيما يشغل زميله أحمد شرف مركز رأس الحربة.

