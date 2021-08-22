تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد.. فيديو

تحدث أسامة عويدات عضو المكتب السياسي لحركة الشعب التونسي، عن محاولة اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد، قائلا: كل ما لدينا من معلومات أن الدولة التونسية نجحت في القبض على الإرهابي المخطط لاغتيال الرئيس قيس سعيد".



وأكمل “أسامة عويدات” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، : لا نعرف ماهي هويته والجهة الخاصة به، متابعا: التحقيقات ستكشف طبيعة الواقعة ومن ثم سيعلم الجميع ما حدث.



وأضاف أن الشعب التونسي استبشر بالقرارت التي اتخذها الرئيس التونسي خلال الفترة الماضية، مموضحا: من المتوقع أن يكون هناك ارتدادات وتصرفات من قبل الجماعة الإهابية لـ تهز الأمن الاجتماعي التونسي.



وأوضح أن قيس سعيد يعمل في المسار الصحيح لإخراج تونس من قبضة الفساد وإرجاعها للتونسيين، ولهذا نتوقع حدوث تحركات احتجاجية من قبل حركة النهضة.