طالبان تحشد قواتها لإعلان الحرب على المقاومة الأفغانية

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلا عن مصدر قوله إن مقاتلي حركة طالبان (المحظورة في روسيا باعتبارها جماعة إرهابية) ينتظرون أمرًا بمهاجمة محافظة بنجشير الواقعة شمال شرق العاصمة الأفغانية كابول.

وفي وقت سابق الأحد، أمهلت طالبان أحمد مسعود زعيم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية أربع ساعات للاستسلام. ردا على ذلك، قال مسعود إن بنجشير لن تستسلم وإن السكان المحليين مستعدون للقتال. كما زعم مسعود أنه وأنصاره يريدون حلاً سلميًا ومستعدون للتفاوض على حكومة شاملة مع طالبان، لكن الحركة رفضت العرض.





وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" في وقت سابق اليوم الأحد، نقلاً عن مصدر في طالبان، أن عدة مئات من مقاتلي طالبان تحركوا باتجاه بنجشير.

وأوضح المتحدث باسم الحركة أن الهدف من الهجوم على بنجشير هو توحيد البلاد تحت حكم طالبان.

وقال المتحدث في مقابلة مع "الحدث" إن "هدفنا هو توحيد البلاد، لا يمكن أن تكون هناك أنظمة مختلفة. ولكن بعض الناس يريدون إثارة المشاكل. إذا لم يتم حل المشاكل من خلال التفاهم المتبادل، فإن الحل الأخير هو الحرب".

ودخلت طالبان كابول في 15 أغسطس بعد هجوم استمر شهورًا، مما دفع الحكومة المدنية إلى الانهيار. بنجشير هي بؤرة المقاومة بقيادة مسعود وأمر الله صالح، النائب الأول لرئيس حكومة الرئيس الهارب أشرف غني.