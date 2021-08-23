حبس 3 أشخاص لحيازتهم مخدرات وأسلحة بالقاهرة

أمرت النيابة العامة حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لحيازتهما مخدرات واسلحة بالقاهرة.

البداية عندما، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) حال إستقلالهم سيارة "ملك وقيادة أحدهم " بدائرة القسم ، وبحوزتهم ( كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش– طبنجة - فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2ميزان حساس – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم، والسيارة لترويج تجارتهم غير المشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.