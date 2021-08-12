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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استدرجها لغرفة وانتهك براءتها.. ملابسات هتك عرض طفلة بامبرز الجيزة

طفلة البامبرز_أرشقية
طفلة البامبرز_أرشقية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض طفلة على يد شاب بمنطقة الهرم حيث تبين ان الطفلة تبلغ من العمرعاما و4 أشهر. 


وشرحت التحريات ان المتهم يعمل سائقًا ويتردد على والد المجني عليها لزيارته والمكوث في غرفة صغيره بالعقار الذي يحرسه والد الطفلة، وتبين أن المتهم استغل معرفة الطفلة به وأثناء اللهو معها وانشغال والدها بأعمال في العقار، استدرجها داخل الغرفة التي يقيم بها واعتدى عليها جنسيًا.    


وتباشر النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة في واقعة هتك عرض طفلة عام و 4 أشهر على يد شاب 20 عاما بمنطقة الهرم.

 

وقررت جهات التحقيق، عرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة حول الواقعة.

عرض طفلة البامبرز بالهرم على الطب الشرعي.. تفاصيل

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وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل إتهام شاب بهتك عرض طفلة عمرها عاما و4 شهور بمنطقة الهرم.

 

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط الشاب المتهم بهتك عرض الطفلة.

 

وشرحت التحريات التي أشرف عليها اللواء عاصم أبوالخير نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الطفلة تبلغ من العمر عاما و 4 شهور، والمتهم 20 عاما.

 

وتبين من التحريات، أن المتهم إعتدى جنسيا على الطفلة وأصابها حتى تعرضت لنزيف نتيجة تهتك في مناطق حساسة.

 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن المتهم كان يساعد والد الطفلة في تنظيف المنزل، وقامت الطفلة بالبكاء فطلب منه والدها أن يقوم بإعطائها لوالدتها، وحال تواجده برفقتها إعتدى عليها جنسيا.

 

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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