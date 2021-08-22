عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طالبان تعيد السيطرة على 3 مناطق بمقاطعة بجلان بعد انتزاعها من المقاومة

طالبان
طالبان

كشف صحفي أفغاني، اليوم الأحد، عن أن مقاتلي طالبان، استعادوا السيطرة على 3 مناطق في مقاطعة بجلان الأفغانية؛ بعد استعادة قوات المقاومة لها.

 

وقال وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية السابقة، بسم الله محمدي، الجمعة، إن قوات المقاومة استعادت 3 مناطق في بجلان، بما في ذلك بانو وده صلاح وبولي حصار، من طالبان. 

سوليفان يحذر طالبان من "رد أمريكي قوي" إذا منعت الأمريكيين من مغادرة افغانستان

طالبان تطلق السجناء جنوب أفغانستان .. أخوندزادة يأمر بالإفراج عن 350 نزيلا من سجن هلمند

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أبلغت مصادر، أن طالبان سيطرت على منطقة بانو في مقاطعة بجلان الشمالية الشرقية.

 

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، “إن المناطق الثلاث التي استولت عليها المقاومة، استعادتها طالبان، ولا يوجد مكان في بجلان الآن تحت سيطرة قوات المقاومة”.

وفي معرض حديثه عن الوضع الكارثي في ​​أفغانستان التي مزقتها الحرب في 21 أغسطس، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن التطورات الأخيرة في البلاد ترجع إلى السياسة الخارجية للإدارة الحالية والجيش العظيم الذي يظهر عدم كفاءة الرئيس الحالي جو بايدن.

 

وصرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس في مقال لصحيفة  "ذا ميل" اليوم الأحد، أن هؤلاء الأفغان الذين يحاولون الفرار إلى بريطانيا هربًا من طالبان سيتعين عليهم شق طريقهم بأنفسهم إلى الحدود إذا لم تؤجل الولايات المتحدة الموعد النهائي لمغادرة البلاد، وتم تعيين الأخير في 31 أغسطس.

 

وناقش وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في وقت سابق الوضع في أفغانستان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ، لا سيما إجلاء المواطنين البريطانيين والأمريكيين من البلاد.

 

وفي غضون ذلك، انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن. 

 

واستهدف الرئيس الامريكي السابق الإدارة الحالية في تجمع يوم السبت “انقاذ امريكا” في كولمان، ألاباما ، متهمًا الأخيرة بتسليم القواعد العسكرية الأمريكية في أفغانستان ، وأكد أن القوات الأمريكية تترك وراءها معدات عسكرية بقيمة 83 مليار دولار.

 

ودخلت طالبان كابول في 15 أغسطس. 

 

وفر الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد لمنع ما وصفه بإراقة الدماء إذا اضطر المسلحون للقتال من أجل المدينة. 

الخارجية ترامب بريطانيا دونالد ترامب وزير الخارجية الولايات المتحدة وزير الخارجية البريطاني وزير الدفاع البريطاني الحكومة الأفغانية دومينيك راب مقاتلي طالبان

موضوعات متعلقة

بسبب تهديدات داعش.. الجيش الأمريكي ينشئ “طرق بديلة” لمطار كابول

سوليفان يحذر طالبان من "رد أمريكي قوي" إذا منعت الأمريكيين من مغادرة افغانستان

بسبب وضع أفغانستان الفوضوي.. مساعدو بايدن "خائفون للغاية'' من التشكيك في قراراته

البنتاجون يؤكد والحركة تنفي .. طالبان: لا وجود لـ القاعدة في أفغانستان

تفاصيل الزيارة الأولى لوزير خارجية صربيا للقاهرة والمباحثات الثنائية مع شكري.. عقد مجلس تعاون مشترك بين القاهرة وبلجراد .. وعودة الطيران والسياحة مرة أخرى إلى مصر | صور

رئيس وزراء السويد يعلن تنحيه عن منصبه في نوفمبر المقبل

بسبب أفغانستان.. بايدن يتعرض لحملة هجوم من مسئول سابق في البيت الأبيض

إيران تطالب اليابان بالإفراج عن الأصول المجمدة في بنوكها بسبب العقوبات الأمريكية

ترشيحاتنا

لعشاق التخييم.. رينو تدفع بـ شاحنتين أشبه بالفندق المتنقل| صور

أخبار البرلمان|استدعاء الحكومة بسبب تأجير الشوارع لركن السيارات بمقابل مادي.. وحوافز للشباب

أخبار التعليم.. مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري من 91.5% و92% والصيدلة 89%.. حقن 7 حالات ضمور عضلات بمستشفى عين شمس التخصصي

النشرة الاقتصادية.. تراجع أسعار العملات الأجنبية والآسيوية والعربية.. والتموين تعلن تمديد الأوكازيون الصيفي حتى 15 سبتمبر

أخبار التوك شو|300 جنيه لكل طالب جامعي.. مصر على أبواب موجة كورونا الرابعة

سعرها بقى في السماء..وكيل شعبة الأدوات المكتبية: طلبات استيراد لعبة الصبارة الراقصة كبيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

خيانة على فراش الزوجية.. حكاية ربة منزل تخلصت من زوجها بمعاونة العشيق

أفغانستان .. طالبان تعلن إرسال مئات المقاتلين إلى بنجشير للسيطرة عليها

ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

أول تعليق من دار الإفتاء على زواج البارت تايم

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زلزال كابول .. مخاوف من تكرار سيناريو أفغانستان في العراق.. موقف القوات الأمريكية من الحشد الشعبي.. وهذا هو الاختلاف بين بغداد والعاصمة الافغانية .. محللون يفندون الوضع

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

فيديوجراف.. من هي علياء بسيوني زوجة أحمد سعد؟

للكبار فقط .. تلميحات مسيئة بين أحمد سعد وسمية الخشاب

الصبارة الراقصة .. وجه كوميدي وأثر مرعب على الأطفال

لون البشرة وأم الطرشة .. قصص وحكايات التنمر في حياة المشاهير

المزيد

ساحة رأي

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ