طالبان تعيد السيطرة على 3 مناطق بمقاطعة بجلان بعد انتزاعها من المقاومة

كشف صحفي أفغاني، اليوم الأحد، عن أن مقاتلي طالبان، استعادوا السيطرة على 3 مناطق في مقاطعة بجلان الأفغانية؛ بعد استعادة قوات المقاومة لها.

وقال وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية السابقة، بسم الله محمدي، الجمعة، إن قوات المقاومة استعادت 3 مناطق في بجلان، بما في ذلك بانو وده صلاح وبولي حصار، من طالبان.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أبلغت مصادر، أن طالبان سيطرت على منطقة بانو في مقاطعة بجلان الشمالية الشرقية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، “إن المناطق الثلاث التي استولت عليها المقاومة، استعادتها طالبان، ولا يوجد مكان في بجلان الآن تحت سيطرة قوات المقاومة”.

وفي معرض حديثه عن الوضع الكارثي في ​​أفغانستان التي مزقتها الحرب في 21 أغسطس، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن التطورات الأخيرة في البلاد ترجع إلى السياسة الخارجية للإدارة الحالية والجيش العظيم الذي يظهر عدم كفاءة الرئيس الحالي جو بايدن.

وصرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس في مقال لصحيفة "ذا ميل" اليوم الأحد، أن هؤلاء الأفغان الذين يحاولون الفرار إلى بريطانيا هربًا من طالبان سيتعين عليهم شق طريقهم بأنفسهم إلى الحدود إذا لم تؤجل الولايات المتحدة الموعد النهائي لمغادرة البلاد، وتم تعيين الأخير في 31 أغسطس.

وناقش وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في وقت سابق الوضع في أفغانستان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ، لا سيما إجلاء المواطنين البريطانيين والأمريكيين من البلاد.

وفي غضون ذلك، انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن.

واستهدف الرئيس الامريكي السابق الإدارة الحالية في تجمع يوم السبت “انقاذ امريكا” في كولمان، ألاباما ، متهمًا الأخيرة بتسليم القواعد العسكرية الأمريكية في أفغانستان ، وأكد أن القوات الأمريكية تترك وراءها معدات عسكرية بقيمة 83 مليار دولار.

ودخلت طالبان كابول في 15 أغسطس.

وفر الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد لمنع ما وصفه بإراقة الدماء إذا اضطر المسلحون للقتال من أجل المدينة.