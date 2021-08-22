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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يشكر الإمارات لجهودها في عمليات الإجلاء من أفغانستان

ولي عهد أبو ظبي والرئيس
ولي عهد أبو ظبي والرئيس الأمريكي جو بايدن

أثنى الرئيس الأمريكي، جو بايدن على دور الإمارات في عمليات إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأمريكيين والأجانب من أفغانستان.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بايدن، بولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس السبت.

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وقالت الوكالة الإماراتية، إن بايدن أعرب عن شكره وتقديره للدعم والتسهيلات التي قدمتها الإمارات في عمليات إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأمريكيين من أفغانستان، إضافة إلى مواطني الدول الصديقة بجانب الأفغان الذين يحملون تأشيرات هذه الدول.

وقال الرئيس الأمريكي: "نقدر عاليًا جهود الإمارات الإنسانية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين وموظفي السفارات والأجانب الذين تم إجلاؤهم من كابول إلى دول ثالثة"، مؤكدا أن "هذا الموقف يجسد الشراكة القوية والدائمة بين البلدين".

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات في الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مشددين على أهمية العمل معاً لمواجهة هذه التحديات.

الرئيس الأمريكي جو بايدن الامارات إجلاء الدبلوماسيين أفغانستان

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