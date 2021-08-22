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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب مهاجما بايدن: تسببت في أعظم إذلال لأمريكا

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

واصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هجومه المستمر على طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، والذي وصفه بأنه "أعظم إذلال للسياسة الخارجية" في تاريخ الولايات المتحدة.

ألقى ترامب، الجمهوري الذي كان يلوح بإمكانية ترشحه للرئاسة مرة أخرى في عام 2024، باللوم مرارًا وتكرارًا على بايدن، الديمقراطي، لسقوط أفغانستان في أيدي حركة طالبان، على الرغم من أن الانسحاب الأمريكي الذي تسبب في الانهيار تفاوضت عليه إدارته في بادئ الأمر.

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وقال ترامب في تجمع حاشد لمؤيديه بالقرب من كولمان بولاية ألاباما:"خروج بايدن الفاشل من أفغانستان هو العرض الأكثر إثارة للدهشة لعدم الكفاءة الفادحة من قبل زعيم أمة، ربما في أي وقت".

يحاول قادة طالبان تشكيل حكومة جديدة بعد أن اجتاحت قواتهم جميع أنحاء البلاد مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد عقدين من الزمن، مع انهيار الحكومة والجيش المدعومين من الغرب.

من جانبه، انتقد بايدن الجيش الأفغاني لرفضه القتال، واستنكر الحكومة الأفغانية المخلوعة الآن، وأعلن أنه ورث اتفاق انسحاب سيئ من ترامب.

في المسيرة، ألقى ترامب باللوم على بايدن في الموقف لعدم اتباع الخطة التي توصلت إليها إدارته، وتحسر على الأفراد والمعدات الأمريكية التي تركت وراءها مع انسحاب القوات.

وقال ترامب:"هذا ليس انسحابا. هذا استسلام كامل".

وأضاف ترامب أن طالبان، التي تفاوض معها، تحترمه. وأشار إلى أن الاستيلاء السريع على أفغانستان لم يكن ليحدث لو كان لا يزال في منصبه.

وتابع ترامب: "كان من الممكن أن نخرج بشرف، وبدلا من ذلك، خرجنا بعكس الشرف تماما".

ترامب بايدن أفغانستان طالبان الولايات المتحدة

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