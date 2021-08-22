بايدن يبحث الوضع في أفغانستان.. ولكمة مرتقبة للرئيس الأمريكي

مع بيلوسي والأمن القومي

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث اليوم بشأن استجابة الإدارة لإعصار هنري وإجلاء المواطنين واللاجئين الأمريكيين من أفغانستان.

ومن المقرر أن يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن في الساعة 4 مساءً بتوقيت واشنطن. وقال البيت الأبيض إن بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2000 بتوقيت جرينتش) بعد اجتماعه مع فريقه للأمن القومي للاستماع إلى المستجدات الاستخباراتية والأمنية والدبلوماسية بشأن تطور الوضع في أفغانستان.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن يبحث مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مستجدات عملية إجلاء المواطنيين الأمريكيين والمتعاونين الأفغان من كابول.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئولين إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت شركات الطيران الأمريكية أنها قد تصدر أوامر للمساعدة في نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان.



وقال مسئول، إن "أمر تحذير" صدر لشركات النقل يوم الجمعة يبلغ الشركات بإمكانية استخدامها، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار، تم الإبلاغ عن الخبر لأول مرة من قبل صحيفة وول ستريت جورنال.

وقال المسئول إن الطائرة المدنية لن تطير إلى أفغانستان، لكنها ستنقل بدلا من ذلك من تم إجلاؤهم من القواعد الجوية في مواقع تشمل الشرق الأوسط وألمانيا.

وأعلن مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السبت، أن إجلاء جميع الموظفين الأفغان من العاصمة الأفغانية كابول بحلول 31 أغسطس أمر مستحيل.