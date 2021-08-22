عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع بيلوسي والأمن القومي

بايدن يبحث الوضع في أفغانستان.. ولكمة مرتقبة للرئيس الأمريكي

صدى البلد

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث اليوم بشأن استجابة الإدارة لإعصار هنري وإجلاء المواطنين واللاجئين الأمريكيين من أفغانستان.

ومن المقرر أن يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن في الساعة 4 مساءً بتوقيت واشنطن. وقال البيت الأبيض إن بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2000 بتوقيت جرينتش) بعد اجتماعه مع فريقه للأمن القومي للاستماع إلى المستجدات الاستخباراتية والأمنية والدبلوماسية بشأن تطور الوضع في أفغانستان.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن يبحث مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مستجدات عملية إجلاء المواطنيين الأمريكيين والمتعاونين الأفغان من كابول.

قرار جديد من إدارة بايدن بشأن أفغانستان

بايدن يبحث مع فريقه الأمني الموقف بأفغانستان ونشاط تنظيم داعش بها

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئولين إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت شركات الطيران الأمريكية أنها قد تصدر أوامر للمساعدة في نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان.
 

وقال مسئول، إن "أمر تحذير" صدر لشركات النقل يوم الجمعة يبلغ الشركات بإمكانية استخدامها، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار، تم الإبلاغ عن الخبر لأول مرة من قبل صحيفة وول ستريت جورنال.

وقال المسئول إن الطائرة المدنية لن تطير إلى أفغانستان، لكنها ستنقل بدلا من ذلك من تم إجلاؤهم من القواعد الجوية في مواقع تشمل الشرق الأوسط وألمانيا.

وأعلن مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السبت، أن إجلاء جميع الموظفين الأفغان من العاصمة الأفغانية كابول بحلول 31 أغسطس أمر مستحيل.

بايدن أفغانستان بيلوسي الأمن القومي طالبان كابول

ترشيحاتنا

نتفوق في النهائيات.. الرجاء يوجه رسالة نارية للأهلي بعد التتويج بالبطولة العربية

سيقود أمريكا للكوارث.. لماذا منع ابن لادن اغتيال بايدن قبل 10 سنوات؟

تحصين يومي عظيم من السحر والحسد.. علاج رباني اغتنمه

احذر.. الإفراط في تناول الحليب يسبب مشاكل صحية

بايدن يبحث الوضع في أفغانستان.. ولكمة مرتقبة للرئيس الأمريكي

مدرب الإنتاج الحربي يعلن غيابه عن مواجهة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسن حظ مصر والسودان.. الملء الثاني لسد النهضة كأن لم يكن.. تفاصيل

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

الإسماعيلي فى خطر والبنك الأهلي مهدد بالهبوط.. ترتيب الدوري المصري

أول رد فعل من سمية الخشاب عقب عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني

رد اعتبار لي ولأبنائي.. رسالة من مرتضي منصور للاعبي الزمالك قبل حسم الدوري

هبوط الإنتاج الحربي وأسوان رسميا.. والمنافسة تشتعل بين البنك الأهلي ووادي دجلة

فترة وهتعدى.. عفاف شعيب تعلق على اعتزال حلا شيحة وارتداء الحجاب

مصر للطيران تستعد لتشغيل رحلات منتظمة من وإلى مطار برنيس الدولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديوجراف.. الزوجة الرابعة .. عقد قران أحمد سعد على علياء بسيوني

يباع في المتاجر.. "تسلا بوت" أول روبوت يشبه الإنسان العام القادم

فيديوجراف.. الجمهور جاب حقها.. هنا الزاهد تتعرض للتنمر

ثانوية عامة.. مؤهلات الفنانين الدراسية بعضها مفاجأة | فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

اﻟﻤﺰﻳﺪ