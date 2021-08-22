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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار جديد من إدارة بايدن بشأن أفغانستان

صدى البلد

قالت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين اثنين إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت شركات الطيران الأمريكية أنها قد تصدر أوامر للمساعدة في نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان.

وقال مسؤول ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن "أمر تحذير" صدر لشركات النقل يوم الجمعة يبلغ الشركات بإمكانية استخدامها ، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار. تم الإبلاغ عن الخبر لأول مرة من قبل صحيفة وول ستريت جورنال.

وقال المسؤول إن الطائرة المدنية لن تطير إلى أفغانستان، لكنها ستنقل بدلا من ذلك من تم إجلاؤهم من القواعد الجوية في مواقع تشمل الشرق الأوسط وألمانيا.

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وأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، أن إجلاء جميع الموظفين الأفغان من العاصمة الأفغانية كابول بحلول 31 أغسطس أمر مستحيل.

وقال بوريل في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، إن الوصول إلى مطار كابول هو المشكلة في إنجاز عملية الإجلاء نتيجة إجراءات المراقبة والأمن المشددة التي يفرضها الأمريكيون.

وأضاف بوريل “طلبنا من الجنود الأمريكيين إبداء مزيد من المرونة في إجراءات المراقبة والأمن لأنها تعرقل وصول موظفينا لمطار كابول”.

في سياق متصل، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن الجيش الأمريكي يبحث عن طرق جديدة لنقل الأشخاص الذين يتم نقلهم إلى مطار كابول تمهيدا لإجلائهم.

بايدن أفغانستان الشرق الاوسط المانيا الاتحاد الأوروبي

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