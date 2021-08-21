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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الروسي في أفغانستان: لا أعتقد بتوسع طالبان إلى دول أخرى

أفغانستان
أفغانستان

 قال سفير روسيا في أفغانستان دميتري جيرنوف اليوم السبت، إنه لا يعتقد أن حركة طالبان الراديكالية (المحظورة في روسيا) ستتوسع إلى دول أخرى.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن جيرنوف قوله: "لا أعتقد فيه (أي التوسع) لا أعتقد أنهم سيذهبون إلى دول أخرى. لديهم الكثير ليفعلوه داخل البلاد. البلد مدمر"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان التوسع جزء من خطط طالبان.

وقال سفير روسيا في أفغانستان "الوضع هادئ في كابول منذ ثمانية أيام"، مضيفا "لقد كان جيدا لليوم الثامن على التوالي. اليوم ذهبنا إلى المدينة لرؤيتها بأعيننا. اكتشفنا أن هذا صحيح".

وأوضح أنه لم تكن هناك مظاهرات ضد حركة طالبان (المحظورة في روسيا) في العاصمة الأفغانية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تتمكن بعد من دفع الوضع نحو الاستقرار داخل مطار كابول، ولا توجد رحلات جوية.

وتابع "هذا هو السبب في أننا نقرر الآن كيفية مساعدة الأفغان الذين يحملون الجنسية الروسية للسفر إلى روسيا. هذا ليس إجلاء، هذه هي رحلاتهم المخطط لها. والشيء الآخر لأنهم متوترون لأنهم محرومون من هذه الفرصة". 

سفير روسيا أفغانستان حركة طالبان خطط طالبان كابول

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