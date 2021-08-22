بريطانيا: مضطرون للجوء إلى روسيا والصين بسبب طالبان

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن على بريطانيا التوجه إلى روسيا والصين لحثهما على ممارسة "نفوذ معتدل" على طالبان، على الرغم من عدم الثقة بين المملكة المتحدة وتلك الحكومات.

وبحسب "رويترز"، وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب:"سنضطر إلى جلب دول ذات تأثير معتدل مثل روسيا والصين، مهما كان ذلك غير مريح".

واستولت حركة طالبان على السلطة في نهاية الأسبوع الماضي من حكومة تدعمها الولايات المتحدة، مما أدى إلى فرار الآلاف، ومن المحتمل أن يبشر بالعودة إلى الحكم الصارم والاستبدادي للمسلحين قبل عقدين.

وكانت بريطانيا والصين في الآونة الأخيرة على خلاف حول قضايا مختلفة، بما في ذلك هونج كونج وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ضد مجموعة الأويجور العرقية في الصين.

كما توقفت العلاقات بين لندن وموسكو منذ تسمم عام 2018 بغاز أعصاب طوره الاتحاد السوفيتي يعرف باسم نوفيتشوك للعميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال.

وقامت القوات البريطانية بإجلاء 3821 شخصًا من كابول منذ 13 أغسطس، وفقًا لوزارة الدفاع البريطانية ، من بينهم 1323 شخصًا وصلوا إلى المملكة المتحدة. ويشمل ذلك موظفي السفارة والمواطنين البريطانيين والمؤهلين بموجب برنامج سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية (ARAP).