صورة مبهرة.. ورشة إيرماس تنتهي من صيانة أول جرار EMD للسكك الحديدية

حصل صدى البلد على أول صورة لجرار قطار السكة الحديد “EMD” بعد إعادة صيانته بورش إيرماس ببولاق بالقاهرة.

ويعد هذا أول جرار يخرج بعد الصيانة الكاملة التي تأتي بموجب عقد بين وزارة النقل العام وشركة "بروجرس ريل" الذي يشمل تحديث وإصلاح 91 جرارا بالإضافة إلى شراء 50 جرار EMD جديدا وعمل عقد صيانة لعدد 141 جرارا لمدة 15 عاما.

وقال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير في تصريحات سابقة له إن أعمال العمرات للجرارات تحت إشراف خبراء من الشركة الأمريكية وتنفيذ عمال ومهندسين مصريين، حيث سيتم عمل عمرة لمواتير الجر، والمحركات لـ٣٧ جرارا في أمريكا، وباقي أعمال العمرة للجرار في الورشة، بينما سيتم إجراء العمرة بشكل كامل لعدد ٤ جرارات الأخيرة بما فيها عمرة مواتير الجر والمحركات كاملة في ورشة "إيرماس" بمعرفة الفنيين والمهندسين العاملين بالورشة، وتحت إشراف خبراء من الشركة الأمريكية وبوجود خبراء منها، وذلك بعد برنامج تدريبي متكامل للعمال والفنيين على أسلوب العمرة لضمان قيام الورش مستقبلا بتنفيذ أعمال العمرات بالكامل.

وعلى جانب آخر أستقبلت هيئة السكة الحديد دفعة جديدة من العربات الروسية المكيفة، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة التي أبرمتها مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة الصفقة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.



ووصل من الصفقة حتى الآن عبر ميناء الإسكندرية 478 عربة عادية ذات تهوية ديناميكية روسية ومجرية، بالإضافة إلى 4 عربة درجة ثالثة مكيفة وصلت من روسيا منذ أيام سيجرى استكمال تكييفهم فى 6 أكتوبر.



وصفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.



وتساهم الصفقة فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، حيث إن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما يساهم في تحسين