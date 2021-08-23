عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صورة مبهرة.. ورشة إيرماس تنتهي من صيانة أول جرار EMD للسكك الحديدية

جرار emd
جرار emd

حصل صدى البلد على أول صورة لجرار قطار السكة الحديد “EMD” بعد إعادة صيانته  بورش إيرماس ببولاق بالقاهرة.

ويعد هذا أول جرار يخرج بعد الصيانة الكاملة التي تأتي بموجب عقد بين وزارة النقل العام وشركة "بروجرس ريل" الذي يشمل  تحديث وإصلاح 91 جرارا بالإضافة إلى شراء 50 جرار EMD جديدا وعمل عقد صيانة لعدد 141 جرارا لمدة 15 عاما.

وقال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير في تصريحات سابقة له إن أعمال العمرات للجرارات تحت إشراف خبراء من الشركة الأمريكية وتنفيذ عمال ومهندسين مصريين، حيث سيتم عمل عمرة لمواتير الجر، والمحركات لـ٣٧ جرارا في أمريكا، وباقي أعمال العمرة للجرار في الورشة، بينما سيتم إجراء العمرة بشكل كامل لعدد ٤ جرارات الأخيرة بما فيها عمرة مواتير الجر والمحركات كاملة في ورشة "إيرماس" بمعرفة الفنيين والمهندسين العاملين بالورشة، وتحت إشراف خبراء من الشركة الأمريكية وبوجود خبراء منها، وذلك بعد برنامج تدريبي متكامل للعمال والفنيين على أسلوب العمرة لضمان قيام الورش مستقبلا بتنفيذ أعمال العمرات بالكامل.

وعلى جانب آخر أستقبلت هيئة السكة الحديد دفعة جديدة من العربات الروسية المكيفة، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة التي أبرمتها مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة الصفقة  مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

ووصل من الصفقة حتى الآن عبر ميناء الإسكندرية  478 عربة عادية ذات تهوية ديناميكية روسية ومجرية، بالإضافة إلى 4 عربة درجة ثالثة مكيفة وصلت من روسيا منذ أيام سيجرى استكمال تكييفهم فى 6 أكتوبر.

وصفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وتساهم الصفقة فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، حيث إن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما يساهم في تحسين

FB_IMG_1629670604483
FB_IMG_1629670604483
السكة الحديد وزير النقل كامل الوزير برنامج تدريب جرار EMD ورشة إيرماس

ترشيحاتنا

اشتراك تأميني لا يقل عن 20 عاما..شروط المعاش المبكر فى قانون التأمينات الجديد

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.. رفع الحجز الإداري عن أكثر من ٣ آلاف ممول في ١٥ شهرًا

أسباب إقالة فابيو كاريلي من اتحاد جدة السعودي

الحيز الجغرافي .. نصيحة مهمة لـ طلاب الثانوية العامة في التنسيق "فيديو"

بطولة من نوع خاص.. قصة فاطمة شوقي الكفيفة التي تحدت إعاقتها

البيئة تبدأ تطعيم العاملين بالوزارة وجهازي الشئون بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

بينهم الرئيس الهارب.. طالبان تعفو عن جميع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

كشري: حسبي الله ونعم الوكيل فى اللى ظلمني.. وسنلعب بالناشئين أمام الزمالك

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

وزير التعليم ينشر نموذجا من التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

7 أيام من الجحيم في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على كابول.. فيديو

فيديوجراف.. من هي علياء بسيوني زوجة أحمد سعد؟

للكبار فقط .. تلميحات مسيئة بين أحمد سعد وسمية الخشاب

الصبارة الراقصة .. وجه كوميدي وأثر مرعب على الأطفال

المزيد

ساحة رأي

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ