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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. اتحاد جدة السعودي يقيل مدربه فابيو كاريلي

كاريلي
كاريلي

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الاثنين، إقالة البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق، بعد الهزيمة في نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح.

وكانت إدارة نادي الاتحاد، قد أعلن تجديد عقد كاريلي مع الفريق، منذ 3 أشهر، لكن خسارة اللقب دفع الإدارة لإقالة البرازيلي من المهمة الفنية للعميد.

وقال نادي الاتحاد في بيانه: "بناء على التغيير الكبير في منهجية ورؤية المدرب كاريلي، على الرغم من الاجتماعات المتكررة لمناقشته وإبداء الملاحظات حول هذه المنهجية المتغـيرة، التي لا تتسم بالواقعية الفنية، حيث كان رد المدرب على ملاحظات الإدارة هو تمسكه بموقفه، وتأكيد تحمله تبعات قراراته الفنية".

وتابع: "ونظرا لإقامة نهائي البطولة العربية في بداية الموسم، فقد قررت الإدارة التريث ومنح المدرب الفرصة كاملة، إلا أنه أصر على موقفه - الذي أعلنه مؤخرا إعلاميا - بعدم حاجته لمهاجم، رغم علمه بعزم الإدارة على دعم الفريق بلاعب محترف في هذا المركز، خلال الأيام المقبلة".

وأضاف: "وعلى ضوء ما تقدم من اختلاف جوهري في قرارات المدرب، التي تختلف بين الحين والأخر، وعدم استقراره على استراتيجية معينة... قررت الإدارة إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب فابيو كاريلي، وتكليف المدرب الوطني الكابتن حسن خليفة بقيادة الفريق الأول فنيا".

الأهلي يهنئ الرجاء المغربي بلقب البطولة العربية

نقل مشجع لـ اتحاد جدة للمستشفى بعد خسارة نهائي البطولة العربية أمام الرجاء المغربي

وتَوج الرجاء البيضاوي المغربي، بلقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، على حساب اتحاد جدة السعودي، بفوزه بضربات الترجيح (4-3) بعد نهاية المباراة بالتعادل 4-4، في ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

ولعب الفريقان ضربات ترجيحية والتي ابتسمت للرجاء بـ “4-3” بعدما أهدر الاتحاد ضربتين من هنريكي والمولد، في المقابل أهدر الرجاء ضربة واحدة عبر مدكور.

وحصل فريق الاتحاد على نحو 9 ملايين و375 ألف ريال بعد خسارته أمام الرجاء.

فيما نال الرجاء المغربي مبلغ 22 مليون ونصف المليون ريال جائزة التتويج باللقب.

 

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