نقل مشجع لـ اتحاد جدة للمستشفى بعد خسارة نهائي البطولة العربية أمام الرجاء المغربي

توج فريق الرجاء المغربي بلقب كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب (البطولة العربية) علي حساب اتحاد جدة، مساء أمس السبت، عقب فوزه في المباراة النهائية (4-3) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (4/4).

وأثبت الرجاء تفوق الأندية المغربية على نظيرتها السعودية في النهائيات بتاريخ البطولة العربية، بحصد الأندية المغربية للقبها الثالث من خلال تغلبها على الأندية السعودية.

وسقط مشجع لفريق اتحاد جدة مغشياً عليه في منزله وهو يتابع مباراة فريقه أمام الرجاء المغربي في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والتي انتهت بخسارة العميد بركلات الترجيح وتتويج الرجاء باللقب.

وتمكن أهل مشجع اتحاد جدة من نقله إلى أقرب مستشفى، حيث خضع للإسعافات الأولية والعلاجات اللازمة، وبقي بالمستشفى حتى استرد وعيه.

وكان رواد التواصل الاجتماعي تداولوا صباح اليوم الأحد ، صوراً للمشجع هو يتلقى العلاج داخل المستشفى، وتمنوا له تمام السلامة.

يذكر أن الاتحاد كان قد افتتح موسمه الجديد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالهزيمة أمام الفيحاء بهدف نظيف، ثم الفوز في الجولة الثانية أمام الرائد بثلاثية نظيفة، قبل النهائي العربي.

تجدر الإشارة إلى أن مشجعاً كان قد وافته المنية في مباراة أهلي جدة والفيصلي، التي انتهت بالتعادل 1 / 1 بالجولة الأولى من الدوري السعودي.

اتحاد جدة يفشل في استعادة البطولة العربية

فشل اتحاد جدة للنسخة الثامنة على التوالي في استعادة لقب البطولة العربية الغائب عن خزائن الأندية السعودية لمدة 16 عاما.

والمفارقة أن الاتحاد هو آخر من حقق لقب هذه البطولة في نسخة 2005 على حساب الصفاقسي التونسي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وحاولت الأندية السعودية عبر 8 نسخ من استعادة اللقب من خلال محاولات 10 أندية، هي الهلال والاتحاد والأهلي والنصر والشباب والوحدة والقادسية والحزم والفتح والفيصلي، لكن محاولاتها لم تتكلل بالنجاح.

الاتحاد هو النادي السعودي، الذي يصل إلى المباراة النهائية في الشكل الجديدة للبطولة العربية ويخسر من فرق شمال إفريقيا، بعد خسارة الهلال في النسخة الماضية من النجم الساحلي التونسي، وهو ثان وصول لنادٍ سعودي في آخر 8 نسخ من البطولة.

يشار إلى أن الأندية السعودية هي الأكثر تحقيقا للقب البطولة برصيد 8 ألقاب من أصل 29 نسخة لعبت، حيث حققت 5 أندية سعودية اللقب العربي.

ويعد الهلال والاتفاق والشباب الأكثر تحقيقا للبطولة على مستوى الأندية السعودية بواقع لقبين لكل نادٍ، فيما حقق قطبي جدة الأهلي والاتحاد لقبا لكل منهما.

وتعتبر الأندية السعودية الأكثر خوضا لنهائيات البطولة العربية، حيث لعبت الأندية الخمسة 14 نهائيا من أصل 29، لتحقق الأندية السعودية البطولة في 8 مرات والوصافة في 5 مرات.