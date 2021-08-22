نتفوق في النهائيات.. الرجاء يوجه رسالة نارية للأهلي بعد التتويج بالبطولة العربية

خاص

أعرب سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، عن ثقته، في تتويج النسور الخضر، بلقب السوبر الإفريقي، على حساب الأهلي المصري.

وقال سعيد وهبي لـ صدى البلد: "حتى الآن، لم يبلغنا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بموعد مواجهة الأهلي، في مباراة السوبر الإفريقي".

وتابع: "المواجهات بين الفرق المصرية والمغربية بصفة عامة تكون قوية، وإن شاء الله ستكون مباراة، تليق بالكرة العربية والإفريقية".

وأضاف: "لدينا نسبة فوز كبيرة في المباريات النهائية، حيث تفوقنا في نحو 11 مباراة نهائية خاضها الفريق من أصل 14 لقاء، وهذا معدل كبير للغاية، لذلك أتوقع فوز الرجاء على الأهلي".

وسيخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي باعتباره بطل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما سيلعب الرجاء اللقاء، باعتباره بطل الكونفدرالية".

وتوج الرجاء المغربي، بلقب بلقب البطولة العربية، الاتحاد السعودي، أمس، السبت، بضربات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بأربعة أهداف لمثلهما.

أحداث مباراة الرجاء والاتحاد



أحرز برونو هنريكي هدف التقدم لصالح اتحاد جدة فى الدقيقة الرابعة من بداية المباراة، ثم أدرك إلياس حداد التعادل للرجاء البيضاوى بعدها بدقيقة.

قبل أن ينجح محمود بنحليب فى تسجيل الهدف الثانى للفريق المغربى بالدقيقة 13 من زمن المباراة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الفريق السعودي ترجمها روماريو ريكاردو دا سيلفا لهدف ثاني من نقطة الجزاء على يسار أنس الزنيتي حارس مرمى فريق الرجاء ليسجل هدف التعادل.

ورد فريق الرجاء سريعا بالهدف الثالث من تسديدة من زكريا الوردي من خارج منطقة الجزاء ارتطمت الكرة بالمدافع وتغير اتجاها لتسكن الشباك.

وسجل سفيان رحيمي الهدف الرابع للرجاء، لكن رومارينيو سجل هدفين متتاليين للفريق السعودي في الدقيقتين 53، 64، لينتهي اللقاء بالتعادل 4-4.

وفي ضربات الجزاء، أهدر برونو هنريكي للاتحاد، فيما سجل سفيان رحيمي للرجاء.

وسجل رومارينيو للاتحاد، ورد عليه محمد زريدة بالتسجيل للرجاء.

وسجل كورونادو للاتحاد، فيما أهدر عبد الإله مدكور للرجاء

وتصدى أنس الزنيتي لضربة فهد المولد لاعب الاتحاد، فيما سجل عبد الإله الحافيظي للرجاء.

وسجل عبد الإله المالكي للاتحاد، كما سجل عمر عرجون للرجاء، ليهدي فريقه اللقب.