بعد فوز الرجاء على الاتحاد.. ثنائي الأهلي والزمالك يتوجان بلقب البطولة العربية

توج بدر بانون مدافع النادي الأهلي وحميد أحداد مهاجم الزمالك، بلقب البطولة العربية، بعد فوز الرجاء المغربي على الاتحاد السعودي في المباراة النهائية.

وكان بدر بانون شارك مع الرجاء المغربي في البطولة العربية، قبل أن ينضم إلى الأهلي، في الصيف الماضي، بينما شارك حميد أحداد مع الرجاء أيضا ،خلال فترة إعارته من الزمالك الموسم المنقضي.

ويستعد بدر بانون رفقة الأهلي لمواجهة الجونة، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الممتاز، بينما يستعد أحداد رفقة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي، يوم الثلاثاء أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وفاز الرجاء على الاتحاد السعودي السعودي بضربات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بأربعة أهداف لمثلهما.

أحداث مباراة الرجاء والاتحاد

أحرز برونو هنريكي هدف التقدم لصالح اتحاد جدة فى الدقيقة الرابعة من بداية المباراة، ثم أدرك إلياس حداد التعادل للرجاء البيضاوى بعدها بدقيقة.

قبل أن ينجح محمود بنحليب فى تسجيل الهدف الثانى للفريق المغربى بالدقيقة 13 من زمن المباراة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الفريق السعودي ترجمها روماريو ريكاردو دا سيلفا لهدف ثاني من نقطة الجزاء على يسار أنس الزنيتي حارس مرمى فريق الرجاء ليسجل هدف التعادل.

ورد فريق الرجاء سريعا بالهدف الثالث من تسديدة من زكريا الوردي من خارج منطقة الجزاء ارتطمت الكرة بالمدافع وتغير اتجاها لتسكن الشباك.

وسجل سفيان رحيمي الهدف الرابع للرجاء، لكن رومارينيو سجل هدفين متتاليين للفريق السعودي في الدقيقتين 53، 64، لينتهي اللقاء بالتعادل 4-4.

وفي ضربات الجزاء، أهدر برونو هنريكي للاتحاد، فيما سجل سفيان رحيمي للرجاء.

وسجل رومارينيو للاتحاد، ورد عليه محمد زريدة بالتسجيل للرجاء.

وسجل كورونادو للاتحاد، فيما أهدر عبد الإله مدكور للرجاء

وتصدى أنس الزنيتي لضربة فهد المولد لاعب الاتحاد، فيما سجل عبد الإله الحافيظي للرجاء.

وسجل عبد الإله المالكي للاتحاد، كما سجل عمر عرجون للرجاء، ليهدي فريقه اللقب.،