عبدالحفيظ وموسيماني ينهيان أزمة كهربا ولاعب المصري

شهدت نهاية مباارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري ازمة بين محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر وأحمد رفعت جناح أبناء بورسعيد.

ودخل الثنائي في نقاش حاد عقب نهاية المباراة ولكن تدخل اللاعبون وأنتهت الأزمة خاصة مع وجود بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة .

وقال بيتسو موسيماني،إن مباراة الفريق أمام المصري كانت قوية وحماسية، ونجح الأهلي في حسمها بنتيجة 4-2.

وأضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المصري أنه لا يحب الحديث عن فريق آخر، وأنه يركز على الأهلي فقط، مشيرًا إلى أنه توقع أن تكون المباراة قوية، خاصة أن المنافس لديه دوافع قوية للظهور بشكل جيد أمام الأهلي.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أنه تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة، وقال لهم إن المصري سوف يبحث عن التسجيل في الشوط الثاني.

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدًا أن اللعب كان مفتوحًا ونجح الأهلي في تسجيل رباعية، وأهدر عدة فرص محققة، مشيرًا إلى أنه لم يرغب في المغامرة بالثنائي محمد شريف العائد من الإصابة، وبدر بانون بعد شفائه من كورونا.